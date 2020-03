8M SANTA CLARA: SERÁ DESDE LAS 16.30 EN LA ROTONDA DEL VIEJO CONTRABANDISTA

La convocatoria que realizaron movimientos sociales y de mujeres de Mar Chiquita, es para domingo desde las 16.30 horas. Según detallaron los organizadores, se trata de una movilización que tendrá epicentro en la Rotonda del Viejo Contrabandista y una movilización a la Plaza de la Mujer, donde concluirá el acto.

El Frente de Mujeres de los movimientos Sociales (Somos M. Evita), convoca a las 16.30 a la Rotonda del Viejo Contrabandista para marchar y continuar con los reclamos por igualdad de género, aborto legal y mayor participación de las mujeres en el mundo de la política, del trabajo y en todos los ámbitos.

Silvina Lairihon, referente del Frente de Mujeres de los Movimientos Sociales, explicó: “Ha llegado el tiempo de las mujeres que alzan la voz, que irrumpen, que no negocian, que sueñan con un mundo donde se puedan pensar libres, y Mar Chiquita no puede quedar exento de estos tiempos de cambio. Estamos para cambiar el rol de las mujeres en el municipio y eso es algo histórico, nunca más dejadas de lado, nunca más no escuchadas. Exigimos emergencia en materia de violencia de género y la aplicación de la ley micaela a nivel municipal ya.”

A esta marcha se suma el hecho de la seguidilla de femicidios que acontecieron en marzo e hicieron que el grito Ni una Menos sea más fuerte que nunca.