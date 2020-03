8M SANTA CLARA: SERÁ DESDE LAS 17 EN LA ROTONDA DEL VIEJO CONTRABANDISTA

La convocatoria que realizaron movimientos sociales y de mujeres de Mar Chiquita, es para domingo desde las 17 horas. Según detallaron los organizadores, se trata de una movilización que tendrá epicentro en la Rotonda del Viejo Contrabandista.

El Frente de Mujeres de los movimientos Sociales (Somos M. Evita), convoca a las 16.30 a la plaza de las cinco esquinas para marchar y continuar con los reclamos por igualdad de género, aborto legal y mayor participación de las mujeres en el mundo de la política, del trabajo y en todos los ámbitos.

Silvina Lairihon, referente del Frente de Mujeres de los Movimientos Sociales, explicó: “Ha llegado el tiempo de las mujeres que alzan la voz, que irrumpen, que no negocian, que sueñan con un mundo donde se puedan pensar libres, y Mar Chiquita no puede quedar exento de estos tiempos de cambio. Estamos para cambiar el rol de las mujeres en el municipio y eso es algo histórico, nunca más dejadas de lado, nunca más no escuchadas. Exigimos emergencia en materia de violencia de género y la aplicación de la ley micaela a nivel municipal ya.”

A esta marcha se suma el hecho de la seguidilla de femicidios que acontecieron en marzo e hicieron que el grito Ni una Menos sea más fuerte que nunca.