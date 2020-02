ACEITUNO HABLÓ DE LA BAJA EN EL ÍNDICE DE COPARTICIPACIÓN EN MAR CHIQUITA

El Secretario de Economía de la Comuna se refirió a la situación que tiene como consecuencia menos dinero que girará la administración provincial al municipio. El CUD, código por el cual se rige la coparticipación para los municipios bonaerenses, en Mar Chiquita, descendió.

“Estamos para un poco más que eso” dijo en diálogo con BÚNKER 91.9 FM Luis Aceituno, Secretario de Economía del municipio. En tal sentido, sostuvo que la administración Paredi está “trabajando desde el principio de la gestión”, aunque “se toma del primero de enero a 30 de junio y de julio al 31 de diciembre. Se toman las revisiones en cada caso septiembre y marzo, lo que pasa es que no podemos trabajar sobre lo que paso el año pasado porque ya estaba consumado, estaba informado y ahí es donde nos bajan los índices”.

El problema para la comuna es que se trata de un “índice fundamental” porque se destina el “85 o 90 por ciento de la coparticipación provincial a los sueldos” y el resto se tiene que abonar “con fondos propios”, por lo que se debe recurrir a la recaudación de impuestos municipales.

Sin dudas, la situación económica es uno de los temas que desvela a la gestión, por eso hace unas semanas el Concejo Deliberante aprobó la Emergencia en la materia y se implementaron planes de facilidades de pago. En ese contexto, Aceituno reveló se descubrió que existen “9.800 partidas que no pagan impuestos hace más de tres años”, de la cuales “4.000 estaban en juicio pero estamos gestionando para que salgan de juicio para que el contribuyente venga a pagar”. Al municipio, según el secretario de Economía, es más “interesante” que se “pague el impuesto que los honorarios” de los abogados.

Aceituno reitero que para la el Intendente “la prioridad son los sueldos y la salud” y cuando finalice la temporada se realizará “un balance de lo que tenemos, que es lo que se recaudó en la primera cuota urbana y rural, para presentarle al jefe Comunal las medidas necesarias”. La estrategia del secretario de Economía se sustenta en que no quiere aventurarse a predecir “lo que va a pasar en 6 meses con una reforma provincial que no está y con una coparticipación que no se sabe cuál va a ser realmente”.

Por último, Aceituno adelanto que el equipo económico de la municipalidad trabaja en posibles evasiones: “Hemos encontrado una gran distorsión entre lo que los comerciantes de todo el partido, quienes declaran Ingresos Brutos por un monto y ante la municipalidad otro menor”.