“AÑO NUEVO SIN COBRAR Y SIN PARITARIA: MAR CHIQUITA INICIA SU TEMPORADA A CONTRAMANO DE LA ARGENTINA”

Desde la Unión de Guardavidas Agremiados de Mar Chiquita –UGAM- emitieron un comunicado en repudio a la decisión del ejecutivo municipal de no pagar la totalidad de los sueldos a los trabajadores y no aceptar una reunión paritaria, como se había prometido en campaña.

“Durante el periodo que precedió al actual gobierno Nacional hemos visto fracasar las políticas que prometían derrames y bonanzas económicas que jamás llegaron. No lo hicieron, claramente, salvo para los sectores concentrados de la economía, fugadores seriales de dólares al exterior. Las empresas energéticas no quedaron afuera de esta fiesta para pocos a la cual los trabajadores no fuimos invitados”, relataron desde UGAM a través de un comunicado público.

Y continuaron: “Agotado el discurso de ‘luces al final del túnel’, la pesada herencia y la corrupción kirchnerista nuestro pueblo se expresó en las urnas dándole la espalda a la restauración neoliberal y votando un proyecto que desde la declaración y la acción viene a transferir nuevamente las riquezas al sector más golpeado por la crisis generada desde el gobierno anterior. Las más importantes Centrales Obreras han sido protagonistas estos 4 años en la resistencia a los intentos de flexibilización laboral, reformas previsionales y destrucción de la industria Nacional”.

“Por eso hemos visto con entusiasmo la victoria de un proyecto diferente a nivel Nacional y Provincial, con la esperanza de encontrar ese cambio de paradigma en nuestro Partido de Mar Chiquita”, indicaron aunque enfatizaron: “Tristemente la respuesta de la flamante gestión lejos está de la sintonía que propone el gobierno de Alberto Fernández y Axel Kicillof. Nos cuesta encontrar semejanzas en la persecución a nuestros dirigentes, en el diálogo cerrado (tanto en paritarias como en el trabajo conjunto para mejorar el operativo) en el recorte de garantías Sindicales, en una virtual reducción de personal (cuando justamente lo que no sobran son puestos de trabajo en nuestro sector, sino más bien estamos en déficit) en la remanida apelación a que ‘nos dejaron un desastre’ como justificación a lo que en realidad es: Una decisión política. Dejar trabajadores sin cobrar su sueldo en fin de año es una de esas decisiones”.

Por último manifestaron desde el gremio: “Nuestro planteo es concreto. Invitamos al gobierno entrante a la reflexión, a poner por encima de personalismos y especulaciones infundadas la capacidad de diálogo y formación de consensos tal como lo viene planteando el Gobierno Nacional, con el espíritu de recuperar el salario de los argentinos y caminar hacia una patria más justa”.

Los guardavidas exigen: “Basta de persecución”, “apertura de paritarias”, “regularización de las UTF”, “cumplimiento de la Ley 14798” en momentos donde no han percibido sus haberes.