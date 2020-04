¿ARRANCA LA LEGISLATURA BONAERENSE?

La sociedad civil está prácticamente detenida; la sociedad política, también. El avance voraginoso del Coronavirus obligó a la dureza de las primeras medidas tomadas por el gobierno nacional; el aislamiento dictaminado bajo la emergencia continúa firme y son leves las actividades o servicios exceptuados. Sin embargo, no quedará otro escenario que una futura salida que deberá, para no desaprovechar los logros de la cuarentena, ser cautelosa y organizada.

La sociedad política no puede parar. Los designios de la Nación dependen del trabajo de todos aquellos que han sido elegidos para representar al pueblo y para cuidarlo. Oficialistas, opositores, jueces, diputados y senadores deben continuar con sus labores. Sin justicia no hay estado de derecho y un parlamento detenido deviene en una sub-representación de parte del pueblo argentino. La República no funciona si no lo hacen sus tres poderes de gobierno.

El Poder Legislativo bonaerense, actualmente detenido por el COVID 19, parece comenzar con los acuerdos para la designación de autoridades. Dos son las realidades que se presentan: la primera, del Senado; la segunda, de Diputados. La Cámara de Senadores configura un escenario adverso al gobernador Kicillof debido a su mayoría opositora: 26 miembros pertenecen a Juntos por el Cambio mientras que 20 al Frente de Todos. En la Cámara baja, el oficialismo cuenta con 45 bancas y Juntos por el Cambio lo secunda con 43; los cuatro restantes serán determinantes para alcanzar la mayoría absoluta.

En función de la disparidad de fuerzas presente en cada cámara, ambas negociaciones se encuentran en etapas diferentes. La vicegobernadora y presidenta del senado bonaerense, Verónica Magario, discute por la formación de las comisiones de Acuerdos, Presupuesto, Justicia, Educación y Seguridad; las de Asuntos Agrarios, Niñez, Deportes, Comercio Interior, Medio Ambiente y Derechos Humanos quedaron bajo autoridades de la oposición mientras que Salud, Igualdad y Trabajo responderán a aliados del gobierno. La lentitud se apropió de la Cámara de Diputados que no parece reflejar movimientos; su presidente, el Diputado Otermin no se ha contactado con el presidente del bloque opositor, Maximiliano Abad. Se esperan novedades para los próximos días.