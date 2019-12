CAMET NORTE: PRINCIPIO DE INCENDIO EN UNA VIVIENDA

CAMET NORTE: PRINCIPIO DE INCENDIO EN UNA VIVIENDAOcurrió este jueves en una casa de Victorino de la Plaza al 300. En el momento del incidente no había personas. La propietaria llegó al lugar, dio aviso a los bomberos y un automovilista asistió con el matafuegos del auto.Todo se habría originado antes de las 20 horas de este jueves por un corto circuito en una heladera, el cual generó fuego que se extendió a la planta alta de la vivienda. Un vecino dio aviso a propietaria que llegó al lugar minutos después que se inició el incendio.Un automovilista que pasó por el lugar no dudó y bajo del vehículo con el matafuegos para asistir a la mujer que no podía ingresar a la vivienda.Casi en simultaneo llegó un móvil de la Comisaría 2da, una dotación de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil Mar Chiquita, quienes trabajaron en el lugar y rápidamente pudieron controlar la situación.

