CLIMA: RIGE UN NUEVO ALERTA METEOROLÓGICO PARA LA ZONA

El Servicio Meteorológico Nacional informó a través de su página web que durante este jueves se desarrollarán lluvias y tormentas de diferente intensidad. Desde Defensa Civil Mar Chiquita informaron que hasta el momento no se registraron evacuados y recomendaron no salir durante el fenómeno climatológico.

El alerta emitido durante la mañana de este jueves por el SMN, rige pata el sur y centro de la provincia de Buenos Aires, la cual se verá afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad siendo algunas localmente fuertes. Además, se anticipó que podrían estar acompañadas de fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Asimismo, no se descartan mejoramientos temporarios durante el día, tendiendo a desarrollarse nuevamente tormentas fuertes a partir de la tarde o noche.

Desde el área de Defensa Civil Mar Chiquita, se informó que hasta el momento no se registran evacuados ni caías de árboles. Tampoco se notificaron cortes de energía y se recomienda a la comunidad evitar dejar elementos sueltos en las viviendas que puedan volarse. Además, sugirieron no salir durante la tormenta y en caso de hacerlo, circular con mucha precaución, no sacar la basura y no tocar postes o cables.