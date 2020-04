COMUNICACIONES: “LAS MULTINACIONALES SIGUEN FACTURANDO Y COBRANDO A VALOR DÓLAR. ESTOY ASOMBRADO DE LA FALTA DE SOLIDARIDAD”

Nelson Puratich, gerente de la Cooperativa Cootelser, que brinda los servicios de telefonía e internet en Santa Clara del Mar y la zona, resaltó el problema con la compañías proveedoras de internet: “El Presidente de la Nación fue muy claro en decir que iba a priorizar la salud antes que la economía, pero hay muchas empresas que no lo entienden así”, reclamó.

En una extensa entrevista que brindó Nelson Puratich a BÚNKER 91.9 FM, el Gerente de la Cooperativa de Telefonía e Internet de Santa Clara del Mar, Cootelser, informó del funcionamiento de la entidad, la situación de los usuarios que aún no pudieron abonar las facturas y la relación con las multinacionales que proveen de megas de internet.

La Cooperativa, actualmente cuenta con la atención en caja únicamente de lunes a viernes de 8:30 a 12 para telefonía e internet, en Venecia y Bariloche: “Los que tienen problemas con el servicio se comunican al 114 o al 4693999 y a todos los teléfonos de la cooperativa de 8:30 a 16 horas”, explicó Puratich.

En cuanto a los reclamos, desde Cootelser indicaron que a pesar de la gran cantidad de abonados con los que cuenta, a la fecha los que se registran son muy bajos. “Estamos muy bien en ese sentido y por eso además estamos trabajando con la fibra óptica que ha solucionado muchísimos problemas. Queremos aprovechar que mejore el tiempo para poder seguir haciendo el tendido para que más usuarios puedan hacer el cambio a tecnología limpia y de punta que implementamos en la costa del Partido de Mar Chiquita”, sostuvo Nelson Puratich.

En tal sentido, el Gerente de la cooperativa recordó que desde hace un año que se invirtió a través de créditos que “hay que pagarlos y estamos intentando no tener que pedir subsidios a nadie, desde que asumimos ésta gestión, hace nueve años nunca se hizo, cuando uno saca un crédito tiene que usarlo para producción y no para pagar sueldos”, analizó.

Por otra parte, Nelson Puratich llevó tranquilidad a los usuarios que no han podido cumplir con el pago del servicio: “No está pasando nada con los vecinos que no pueden pagar la factura, como lo decretó el Presidente Alberto Fernández, no está pasando nada. De todas maneras no es como la mayoría de la gente piensa, que creen que no tienen la obligación de pagar, el Decreto es claro y no es tiempo de vivos”, resaltó.

Sin embargo, para Cootelser el problema está con las “multinacionales, llámese Movistar, Claro, los principales proveedores de Megabytes, ellos siguen mandando la factura, siguen cobrándonos y si no pagas te intiman. Esas son facturas a valor dólar convertido al cambio del día anterior. Estoy asombrado de la falta de solidaridad. El Presidente fue muy claro en decir que iba a priorizar la salud antes que la economía pero hay muchas empresas que no lo entienden así”.

En ese contexto, Puratich recordó: “Algunos nos criticaron cuando publicamos el CBU” de la Cooperativa para abonar el servicio y por eso explicó que “también hay que seguir haciéndole frente a esos gastos de los megas que tenemos que pagar porque si no ellos -las multinacionales-, nos van a cortar a nosotros los megas. Además que tenemos que hacer frente a los sueldos”, aseguró.