CONTINÚAN  LAS DENUNCIAS DE ROBO EN CAMET NORTE

Una situación que indigna y se repite en el barrio santaclarense. Vecinos denuncian robos en viviendas y la vía pública, la situación ya había sido visibilizada a través de un reclamo que se realizó hace más de un mes, sin embargo la preocupación se mantiene.

Uno de los medios elegidos para este reclamo son las redes sociales donde queda reflejado el pedido de políticas que generen un real cambio en materia de seguridad.

Una de las víctimas de los delincuentes que merodean Camet Norte, escribió: “Hemos sido víctimas (como tantos otros) de entradas a viviendas. En mí caso, me robaron 5 cubiertas Bridgestone (medidas235/60/16). Por favor, estar atentos a q estos rateros las salgan a vender por ahí”.

En el mismo posteo se multiplicaron los mensajes de indignación y acompañamiento de parte de los vecinos y hasta algunos expusieron sus experiencias vividas en el último tiempo.

“A mi también me entraron y robaron un lavarropas, las garrafas y un televisor. No cambia más este barrio es la tercera vez . Es muy inseguro. Con rejas y todo entraron. Estoy harta. Pienso en vender ya me cansé. Todo lo lindo del lugar se desvanece cuando te llaman para decirte q entraron a robar”, expresa uno de los mensajes.