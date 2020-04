CONVOCATORIA FOTOGRÁFICA EN CUARENTENA

La Secretaría de Cultura y Educación de Mar Chiquita, en el marco del programa #QuedateEnTuHogar #HagamosCultura realiza una convocatoria fotográfica abierta a toda la comunidad. El tema es: nuestra cuarentena.

“La convocatoria apunta al reconocimiento y la observación de la vida diaria en el interior de nuestras viviendas en esta situación particular que atravesamos. Pueden participar fotógrafos/as aficionados de todas las edades, cualquiera sea su nacionalidad, residentes en el Partido de Mar Chiquita”, señaló el director del área, Germán Montes.

CATEGORIAS

1 – CATEGORÍA PERSONAS: las mismas deben estar conviviendo con el participante durante la cuarentena, están incluidos los autorretratos.

2 – CATEGORÍA ACTIVIDADES: cualquiera que se realice en el periodo de la convocatoria, pudiendo contener las fotografías personas o no, ser actividades rutinarias o creadas para la fotografía.

3 – CATEGORÍA DESDE LA VENTANA: hacia la calle o hacia el patio, pero siempre desde el interior de la vivienda, mostrando algo que está en el afuera, no puede incluir personas que no estén conviviendo junto al participante en la cuarentena.

Asimismo, Germán Montes, informó que el jurado para la elección de las fotos ganadoras, estará compuesto por la secretaria de Cultura y Educación, Laura Bravo; el referente del Centro Cultural de Santa Clara del Mar, Luciano Comte; y el director de Prensa y Comunicación, Marcos Ramundi.

Para poder participar, debés enviar tu foto a culturamarchiquita@gmail.com, además se deberán incluir los datos personales del participante (nombre completo y teléfono de contacto) y la categoría específica en la que se participa. Hay tiempo hasta el 24 de abril.