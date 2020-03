COOTELSER LTDA DIFUNDIÓ UNA SERIE DE RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTAGIOS ENTRE USUARIOS Y TÉCNICOS

Desde la cooperativa distribuidora de servicios de comunicación telefónica e internet de la costa de Mar Chiquita emitieron una serie de recomendaciones para que sus abonados tengan en cuenta en éste contexto de cuarentena.

Teniendo en cuenta la llegada del Covid-19 (Coronavirus) a la Argentina, creemos oportuno adecuar nuestra operatoria para minimizar los riesgos de contagio entre nuestros abonados y nuestros técnicos.

A los efectos de reducir la necesidad de que nuestro personal técnico visite su domicilio, recomendamos NO INTERVENIR bajo ninguna circunstancia, los cableados de los sistemas de acceso a internet y telefonía que nuestra cooperativa le provee. No deben cambiar conexiones, cableados ni fichas y preferentemente, no mover los equipos del lugar donde fueron instalados. NO OPRIMA EL BOTON DE RESET! Esto borra completamente la programación del dispositivo, por lo que será necesario visitar el domicilio para reprogramarlo.

Estas prevenciones redundarán en una menor necesidad de asistencia por nuestra parte. A menor contacto, menor riesgo.

En caso que su conexión presente anomalías, por favor, apague el equipo por unos cuantos segundos y vuelva a encenderlo. Esto es todo lo que el usuario final puede hacer. Si esta solución no alcanza, debe llamar al 114 o al 4693999 para que nuestro personal corrobore el funcionamiento del sistema. Inicialmente esto se hará remotamente.

Sólo si es estrictamente necesario, se procederá a la visita domiciliaria. En este punto, se deben mantener todas las normas de bio seguridad emanadas por los organismos de salud y el gobierno nacional. Informe inmediatamente a nuestro técnico, si en el domicilio hay alguna persona en aislamiento obligatorio o con síntomas conocidos de coronavirus.

Evite todo contacto físico, manteniendo una distancia entre personas de al menos 1,5 mts. Nuestro personal ha recibido guantes de látex, barbijos, alcohol en gel y termómetros infrarrojos inalámbricos, entre otros elementos que permiten que podamos trabajar y prestar un servicio, seguros.

Desde ya, agradecemos su comprensión y colaboración para llevar adelante estos cuidados.