CORONAVIRUS EN MAR CHIQUITA: LOS DOS HISOPADOS QUE LE REALIZARON AL OBSTETRA DIERON NEGATIVO Y SE INICIARÁ UNA INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR QUÉ PASÓ

Luego de haberse confirmado que el prestigioso obstetra, Guillermo Cayrol tenía coronavirus, dos pruebas más arrojaron resultados negativo, lo que descartaría completamente el resultado de la prueba inicial. La información aún no fue informada oficialmente por el municipio pero de este modo se confirmaría que no hay casos de COVID-19 en el Partido de Mar Chiquita.

“Me informaron que los Hisopados, que me realizaron dos veces más fueron negativos, no solo los míos, sino los ocho profesionales implicados de distintas instituciones”, explicó Cayrol a través de un mensaje de whatsapp.

Ahora restará saber, a través de una investigación qué fue lo que sucedió con los testeos que arrojaron resultados positivos en Mar del Plata y que ahora comienzan a dar negativo.

“Si bien es raro que haya falsos positivos se está haciendo una investigación. De cualquier manera debemos permanecer por responsabilidad en Cuarentena, cómo corresponde, lamento todo lo ocurrido, no hubo ningún positivo, de ningún contacto, y todas las pacientes estudiadas negativas. Me preocupé mucho por las pacientes. Hoy respiro un poco. Se verificará, también con pruebas de anticuerpos, lo que resultará categórico”, resaltó el profesional de la salud.

Cayrol, en dialogo con El Ciudadano de Mar Chiquita confirmó que los nuevos resultados son negativos y que, de todos modos, continuará con la cuarentena por responsabilidad. Al tiempo que agradeció a las autoridades de la Clinica Pueyrredón, a la gente que le brindó su apoyo tanto en Mar del Plata como en Mar Chiquita y se lamentó por los escraches recibidos. Cabe recordar que el intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi cuestionó al médico por aislarse en su casa y declaró que “se hubiera quedado en Mar del Plata”. Respecto de esas declaraciones, el médico aseguró que “creo que Paredi no quiso decir eso”.

“Yo me enteré hace media hora, todos los profesionales son negativo, es aclaratorio porque hay que estudiar realmente por qué todos los casos que dieron los testeos positivos nadie contagió a nadie y todos fueron negativos” más tarde, explicó en dialogo con EL CIUDADANO DE MAR CHIQUITA.

Y agregó: Lamento el escrache que me hicieron a mí pero el daño colateral que avalamos es muy importante. Si pienso en mí tengo que dar gracias a Dios que no estoy enfermo, segundo que no hubo ninguna paciente contagiada ni familiar. Y me alegro que la institución en la que trabajo fue tan responsable desde el primer día”.