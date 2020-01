CUÁLES SON LOS CAMBIOS EN EL PROYECTO DE EMERGENCIA ECONÓMICA APROBADO ESTE MARTES

Sorpresivamente, durante el mediodía de hoy, el Concejo Deliberante de Mar Chiquita realizó una sesión Extraordinaria donde se aprobó el proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo, luego que el oficialismo aceptara la eliminación de la emergencia Administrativa que solicitaba la oposición.

Este martes, los integrantes de los bloques se reunieron para avanzar en las negociaciones para que la oposición diera quórum y se pudiera realizar la sesión Extraordinaria que quedó trunca la semana pasada luego que las bancas de Cambiemos y la Coalición Cívica estuvieran vacías.

Lo sorprendente de la situación fue que cuando la oposición solicitó algunos cambios en el proyecto, desde el Frente de Todos no hubo resistencia, pero se debía sesionar en ese mismo momento. Fue así que minutos después del mediodía, comenzó el debate y rápidamente, sin la emergencia Administrativa, se aprobó la Ordenanza que entrará en vigencia al momento “de la publicación en Boletín Oficial municipal”.

A través de un comunicado difundido en la red social Facebook por el bloque “cambiemos”, los concejales manifestaron que “como oposición seria y responsable”, luego de “analizado seriamente el proyecto de Ordenanza de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa, Sanitaria y Social, propusimos su modificación, cumpliendo nuestro deber de salvaguardar las fuentes de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores municipales, solicitando la supresión de varios articulados del proyecto en cuestión”.

El inicio del comunicado de la oposición, donde se califica como “seria y responsable”, tuvo destinatario: Marcelo Sosa. El ahora funcionario nacional, en su perfil de Facebook, justamente le había pedido eso a los bloques de Cambiemos y la CC-ARI.

En tal sentido, el intendente no tendrá facultades especiales para “modificar, fusionar, intervenir y suprimir dependencias y cargos; disponer la restructuración general o sectorial; reasignar misiones o funciones, y realizar la adecuación de partidas presupuestarias relacionadas con las acciones arriba descriptas”.

El Departamento Ejecutivo, tampoco “podrá reasignar el destino del personal, disponer de su rotación, modificar horarios o reubicar incluso en agrupamientos distintos al que se encuentre, como tomar toda otro medida que considere conveniente para la mejor, eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones esenciales del estado municipal”.

La oposición aseguró que hicieron “valer” el espacio “legislativo y no delegar en el Departamento Ejecutivo facultades extraordinarias que nos colocaban en el lugar de meros espectadores dentro de nuestro cuerpo, rozando la ilegitimidad. Porque si bien el Departamento Ejecutivo ha sido elegido legítimamente, con este proyecto sin las modificaciones sugeridas, se hubiera desviado en dirección sin límites republicanos”.

Por último, desde los bloques opositores, aseguraron que su postura fue tomada “pensando en el empleado municipal se suprimió todo lo referente a la emergencia administrativa”.

Por tal motivo, la prórroga de la Emergencia luego de un año, la deberá determinar el Concejo Deliberante, por lo que no bastará con la firma del jefe Comunal.

Sin embargo, el resto del proyecto, en puntos polémicos, no sufrieron modificaciones: El Intendente podrá jubilar empleados, aunque no correrán esa suerte los “agentes con experiencia y cualidades estratégicas” para el desarrollo del municipio, aunque no se especifica bajo qué criterios se determinarán que esa experiencia o cualidades se consideren “estratégicas”.

En el caso del oficialismo, el concejal Alejandro Cueto, a través de la red social Facebook, indicó que se sancionó la Emergencia Económica en Mar Chiquita por varios motivos: “En primer lugar porque la deuda es de $93343.421,90”, y detalló que entre los acreedores hay “proveedores locales peligrando la sustentabilidad de sus negocios y por ende las fuentes laborales que ellos otorgan”.

Cueto hizo referencia a la cantidad de personas que trabajan en el municipio: “En 2015 había 814 empleados, hoy hay 1247 empleados”. Se “elevó la nómina salarial superando el 100% de los recursos que se perciben como coparticipación de la provincia dejando al municipio sin capacidad de repago de la deuda”.

Además, el abogado indicó que existen trabajadores incorporados al municipio “en violación al pacto fiscal que la misma gestión de Ronda adhirió mediante ordenanza 102/17 donde se establecía que la planta de personal no podía incrementarse a la aprobada en el presupuesto 2017 y del que al día del traspaso de mando se excedía en 530 personas”.

Por otra parte, Cueto agregó “el abultado gabinete de 77 funcionarios (hoy de solo 20 personas) y el pago indiscriminado de horas extras no trabajadas por montos superiores a $20.000 a determinados empleados afines al anterior intendente, sumado a las más de 700 becas de $3.000 a $8.000 y las contrataciones de cooperativas de trabajo de otras ciudades por montos superiores a 10 millones que fueron observadas por el tribunal de cuentas de la provincia y a las cuales casualmente no se les quedo debiendo nada”.

El concejal del Frente de Todos, mencionó “el gran pasivo de infraestructura con el gran deterioro del parque automotor (ambulancias, patrulleros, maquinaria, etc.), del cual su puesta en marcha supera los 20 millones de pesos”.

El Dr. Cueto, recordó que “la Ordenanza de Emergencia no se trata de otorgar superpoderes, sino de generar herramientas que permitan gestionar fondos para superar una crisis que tiene como máximo responsable al ex intendente Ronda, y lograr de esa forma que el dinero que el vecino tributa se vea reflejado en servicio y que desde un primer momento desde el bloque del Frente de Todos nos pusimos a disposición de dar el debate y lograr los consensos necesarios”.

Por último, el edil oficialista sostuvo que “ante la falta de quórum de la oposición no fue posible la semana pasada” realizar la sesión Extraordinaria, “se logró en el día de la fecha” por unanimidad.