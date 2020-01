DENUNCIAN ESTAFAS CON BILLETES FALSOS EN SANTA CLARA DEL MAR

En las últimas horas se reportaron dos casos de estafas, por las caracteristicas se trata de los mismos delincuentes que se trasladan en un auto Corsa color gris y realizan compras con billetes de $1000 apócrifos.

Las víctimas de estos estafadores viralizaron la información y el modus operandi de los mismos. En un posteo realizado a través de Facebook, un vecino de Santa Clara realizó la descripción de uno de los delincuentes: “Cuidado Santa Clara, mujer de tez oscura con calza, pelo oscuro, acento norteño, con billetes de 1000 falsos. Andan en un Corsa gris”.

Horas más tarde se dió a conocer un caso en donde el objetivo de los malvivientes fue una pizzería de Santa Clara del Mar donde pidieron un delivery, pagaron con un billete apócrifo y se dieron a la fuga.

Según relató Karen: “Atencion gente me hicieron un pedido de pizza y empanadas me pasaron una dirección falsa por whatsapp la Cual era playa grande 1095,cuando el chico llevó el pedido Ellos simularon estar en esa casa que esta desabitada,simularon ser de ahi…se bajaron de un auto afuera de esa casa le dieron el billete de 1000$ pesos,subieron al Corsa y arrancaron actuando normalmente. Como estaba todo oscuro recien cuando llego veo que era falso! Es un papel impreso!!!! Ahora no los encontramos más porque no era esa la direccion de ellos solo simularon estar ahi para agarrar el pedido e irse!!! De este número (11-6954-5312) me hicieron el pedido y ahora obvio me bloquearon !!! Porfavor si alguien ve a estas ratas o le hacen algun pedido y bajan de un auto para agarrarlo no aceptar ya que por lo que lei hicieron esto todo el dia de hoy a diferentes personas! COMPARTAN PORFAVOR. ESTABAN EN UN CORSA GRIS . UN CHICO DE UNOS 30 AÑOS CON REMERA AZUL Y BERMUDA”.