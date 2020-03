DESDE EL ÁREA DE FORMACIÓN DE U.G.A.M. EMITIERON UN INFORME Y RECOMENDACIONES SOBRE EL COVID-19 ACTUALIZADO HASTA EL 22/3/2020

Desde el sindicato que agrupa a los Guardavidas de Mar Chiquita brindaron una serie de recomendaciones para que la gente tenga en cuenta en torno a la pandemia: “Todos los protocolos que maneja el Área de Formación de UGAM están bajo estas recomendaciones y cuenta con la certificación Internacional para la difusión de las mismas, así como también recientemente hemos sido capacitados y certificados como COMUNICADORES SANITARIOS DE COVID-19”, explicaron.

AQUÍ EL COMUNICADO:

En principio aclarar que estas recomendaciones son hasta la fecha nombrada en el encabezado, ya que la situación va variando constantemente y la comunicación no siempre se da de forma segura, a tiempo y veraz.

A continuación, adjuntamos las recomendaciones e información (graficos) GENERALES tanto como para la población como parte del equipo de salud emanadas de la empresa de capacitación AIDER integrada por docentes en Universidades reconocidas a nivel internacional y otras instituciones ligadas a la emergencia como Cruz Roja, Médicos del Mundo, Ejército, American Academy of Orthopaedic Súrgeons (AAOS), American College of Emergency Physicians (ACEP), Emergency Care and Safety Institute (ECSI) & American Academy of Pediatrics (AAP).

AIDER ha participado en la planificación y desarrollo de diferentes programas de emergencias tanto a nivel gubernamental como dentro de diferentes ONGs y dictando capacitaciones en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay, México, Panamá, España, Francia, Noruega, Canadá y los Estados Unidos.

Por otra parte la cercanía a otras Areas de la Salud a las que hemos tenido acceso nos permite estar un paso mas adelante en lo que tiene que ver con lo que se prevee para el futuro inmediato del desarrollo de la enfermedad, y de que manera sugerimos que se aborde el tema como agentes sanitarios que somos los Guardavidas y el nivel de exposición que tenemos al tener que concurrir a nuestro espacio de trabajo, por lo menos hasta la fecha.

La proyección de los equipos de Salud que se desarrollan en el Ámbito Hospitalario nos informan que están preparando las instituciones para la CURVA MAXIMA de Contagio que se espera para los próximos 15 DIAS. Se prevé, y no significa que esto pase indefectiblemente, que el número de pacientes que se acerquen a recibir el tratamiento por Covid-19 se reproduzca exponencialmente por la aparición de casos AUTOCTONOS, de circulación interna, que ya al día de hoy existen.

La enfermedad al día de hoy está dando por tierra muchos de los patrones que se suponían venía manteniendo, se dan casos en población joven, en pacientes sin patologías previas, etc. Insistimos, esta información es fuente de colegas del Área de Salud de diferentes instituciones que trabajan en las salas de Terapia Intensiva de Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

Los guardavidas seguimos concurriendo a nuestro puesto de trabajo y, seguramente, aprovechamos la exposición para resolver las compras diarias necesarias para abastecer a nuestras familias, por eso consideramos de vital importancia retransmitir esta información.

De ninguna manera la finalidad es alimentar el miedo o la paranoia, pero Todas las Áreas de Salud coinciden que el AISLAMIENTO y el cumplimiento de las medidas de seguridad Sanitarias que son de público conocimiento pueden bajar significativamente la curva ascendente que se espera para las próximas 2 semanas en donde los pacientes que hoy están en proceso de desarrollo de la enfermedad asintomática comiencen a requerir, una parte, tratamiento intrahospitalario y a generar un colapso del Sistema Sanitario que no cuenta con la cantidad de plazas preparadas para tales casos.

Resumiendo. Tenemos que cuidarnos EN CADA DETALLE de nuestro día a día en el cambio de turno con el compañero, en la limpieza y desinfección de los elementos de uso común en la casilla, en la correcta ventilación del espacio cerrado, y de ser posible no ingresar con la misma ropa que se usó en la calle a nuestros hogares

La forma de contagio del Covid-19 ha demostrado darse tambien por CONTACTO DIRECTO con superficies en donde esta el virus. una persona también puede contraer el nuevo coronavirus si toca una superficie u objeto que tenga partículas virales y luego se toca la boca, la nariz o los ojos.

El Covid-19 puede vivir en superficies de acero inoxidable por hasta 72 horas, cartón por hasta 24 horas y en cobre por 4 horas y aún ser contagioso.

Aparte de todo el resto de practicas sanitarias que ya veníamos teniendo sumemos las particulares de nuestra realidad como Guardavidas.

También apelemos a la Solidaridad entre nuestro grupo de trabajo y protejamos a los compañeros y compañeras que pudiesen estar en grupos de riesgo, o bien algún miembro del grupo familiar, poniéndonos a disposición de lo que podamos hacer desde nuestro lugar.

Cualquier duda o consulta comunicarse con el 148 o el 107.