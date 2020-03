DÍA DE LA MEMORIA: “EL AISLAMIENTO NOS IMPIDE MARCHAR, PERO NO NOS IMPIDE RECORDAR”, DIJO ALBERTO FERNÁNDEZ

El presidente Alberto Fernández afirmó en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia que el aislamiento preventivo y obligatorio para mitigar la propagación del coronavirus “nos impide marchar” al cumplirse 44 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, pero “no nos impide recordar” y pidió que, desde las casas, se levanten “los pañuelos por la memoria, la verdad y la justicia”.

El 24 de marzo de 1976, un grupo de militares argentinos, en alianza cómplice con ciertos sectores civiles y otros militares de la región, alentados y sostenidos por ese poder económico que tantas veces marcó rumbos en nuestro país, tomaron las riendas de nuestra nación de la manera más cruenta e ilícita que se recuerde.

Se suprimió el Estado de Derecho, instaurando una dictadura que sumió a nuestro pueblo en siete años de terror y violencia. Dejó un saldo impensado para cualquier ciudadano que tiene una vida cotidiana de trabajo, estudio y también que piensa y siente distinto, de hecho todos pensamos distinto; en algunas cosas coincidimos , en otras nos diferenciamos y la construcción de consensos es siempre la mejor opción para crecer. Sin embargo del resultado de la mayor crueldad treinta mil personas fueron desaparecidas, más de cientos de niños apropiados y despojados de su identidad, un multimillonario e inédito endeudamiento externo; y a nuestros días, sí, todavía hoy un país entero saliendo de las consecuencias que dejaron la ignorancia, la desunión y el dolor irrecuperable de tantas familias.

Las madres de Plaza de Mayo, las madres de tantos hombres y mujeres desaparecidos fueron las primeras voces y las primeras luchadoras que se enfrentaron al terrorismo de Estado y lo continúan haciendo hasta hoy con su lucha la luz de la verdad y la recuperación de los suyos.

Hoy 24 de Marzo en muchas escuelas, en nuestras localidades; en especial en Mar de Cobo, se estaría reflexionando sobre este día…porque la memoria, la verdad y la justicia no deben suprimirse con ningún olvido…Nunca más nuestro país tiene que pasar por un golpe de estado, nunca más pensar diferente tiene que ser motivo para silenciar sus ideas…pensar diferente tiene que invitarnos a analizar otras opciones, redireccionar caminos, nos debe invitar a buscar puntos de encuentros y a construir, como dije más arriba “consensos”.

Los invito a conversar con los suyos sobre este día, a recordar con respeto a quienes hoy no están, a poner en palabras lo que nuestra memoria no debe olvidar y a enseñarles a nuestros jóvenes que no vivieron esa época cruel que la democracia es el bien más preciado para marcar los rumbos de un país.