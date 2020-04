DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN SANTA ELENA: “LO HAN DEJADO EN MANOS DE PERSONAS QUE NO SON DEL BARRIO” Y “ASÍ HEMOS PERDIDO UN MONTÓN DE ELECCIONES”

Enojado, así mostró en un extenso audio de WhatsApp publicado por el mismo en un grupo de vecinos del barrio Santa Elena, Sandro Dahn, quien explicó cómo se “maneja” la distribución de alimentos en medio del Aislamiento Preventivo Obligatorio dispuesto por el gobierno nacional. Con total descaro, mostró cómo continúa vigente la política clientelista y que ni siquiera reconoce el momento crítico e histórico que vive la República Argentina, que no para de tener muestras de solidaridad para los millones que no pueden llevar un plato de comida a la mesa, tanto de la misma sociedad, la parte privada, como de las administraciones del Presidente Fernández y el Gobernado Kicillof.

A quién necesita alimentos en este momento, ¿le importa el nombre del que se lo entregó, sobre todo cuando la mercadería en cuestión es aportada por el Estado, es decir todos nosotros? Y si en caso de ser particulares, como ocurre frecuentemente, ninguno de ellos pidió un cargo en la Municipalidad por su labor solidaria.

El hombre le explicó a los vecinos del barrio de Santa Elena que integran el grupo de WhatsApp, que lo “único” que está haciendo en este momento es “dar la lista y supervisando” a “aquella persona que no ha recibido todavía mercadería”.

Después, aseguró: “La mercadería que voy a tener en forma particular yo, que la he conseguido por que la gestioné con empresarios amigos, la conseguí yo, como la ropa y los medicamentos, estamos viendo donde la voy a repartir.

Sandro Dahn, sostuvo que las cosas que hace son en “forma particular y privada, no tiene nada que ver el municipio” y amplió: “La mercadería la voy a ir dando y quizás trabaje con Desarrollo Social para no darle dos veces a la misma persona. Pero la mercadería es una mercadería que he conseguido yo. El 70% de esta mercadería la vamos a dejar en Desarrollo Social para que la haga llegar a todo el partido de Mar Chiquita o al menos a la costa. Voy a dejar una parte en un lugar que estoy gestionando de otro compañero, militante y por allí la podrán pasar a buscar. Esto puede ser un paliativo o un refuerzo a esa mercadería que va a dejar desarrollo social, que parte la puse yo”. Esto último, lo recalcó en varia oportunidades.

Pero el hombre reventó y prendió el ventilador: “No pidan mucho de mí. Yo pensaba en esta época ya estar trabajando dentro de la Municipalidad, en algún cargo administrativo, en este caso podría haber sido Desarrollo Social, pero las autoridades no me han tenido en cuenta todavía absolutamente para nada, no he tenido la respuesta que yo quería tener”.

Si bien Dahn dijo que no estaba enojado, dio la sensación contraria. Se quejó porque “dos gatos locos a gritar a Vidal y le dieron el empleo” y a él, que es “gente capacitada, instruida, formada con estudio y con una trayectoria de militancia”, no.

El hombre está molesto porque no lo dejaron realizar su tarea popularmente conocida como “de puntero”, ya que se ofreció a “repartir la mercadería” en Santa Elena, ya que dice que conoce “la problemática, las calles y a casi cada uno de todos ustedes”, en referencia a los integrantes del grupo de WhatsApp.

No conforme se quejó de la decisión del intendente Jorge Paredi, quien recientemente determinó que el personal de Playas Limpias, coordinado por su hijo Mateo, sean los encargados de realizar gran parte de la distribución de alimentos: “Han dejado en manos de personas que por ahí no son del barrio… y bueno, así estamos, así vamos a estar y así hemos perdido un montón de elecciones, por no contar con la gente que realmente es idónea para el tema y un caso como es este”, sostuvo Sandro Dahn.

Por último, aseguró que las autoridades “sabrán porque tomaron esta decisión de no” convocarlo y le advirtió a Paredi al recordar un encuentro con el jefe Comunal: “Alguna vez se reunió conmigo para decirme un montón de cosas y algún día las pondremos sobre la mesa”.