EL EXTRAÑO CASO DE MAR CHIQUITA: SE PROTEGE A LA GENTE DEL CORONAVIRUS PERO SE LOS EXPONE A LOS AGROTÓXICOS

En el medio de una pandemia en donde se toman medidas para cuidar la salud de la gente, en el Partido de Mar Chiquita todos los concejales aprobaron una ordenanza que beneficia económica a productores rurales pero perjudica la salud de la población.

Pese a una cautelar vigente que restringe las fumigaciones a 1.500 metros para zonas urbanas, escuelas y cursos de agua, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que los residentes del distrito calificaron de “incomprensible”.

La Asamblea “Paremos El Desierto Verde”, conformada por vecinos marchiquitenses, emitió una nueva gacetilla de prensa en donde responsabilizan a los concejales por permitir la utilización de agroquímicos a 150 metros de las zonas urbanas: “en plena Cuarentena decretada por el Estado Nacional, un pequeño grupo de funcionarios públicos responsables (concejales), aprobó SIN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA OBLIGATORIA CONFORME ORDEN PÚBLICO VIGENTE, una ordenanza que PONE EN RIESGO LA SALUD PÙBLICA de toda la población del Pdo. de Mar Chiquita y LA INTEGRIDAD DEL MEDIO AMBIENTE”, afirmaron.

Asimismo destacaron la particularidad que tuvo situación que ya estaba judicializada ya que los mismos productores rurales habrían pagado los estudios de impacto ambiental, según indicaron: “REFUTAMOS el informe de impacto ambiental presentado como argumento central de la Ordenanza en cuestión, dado que existen varias inconsistencias en el mismo. Vale destacar, que hasta el momento de la presentación por parte de los vecinos de la Acción Judicial Preventiva de Daños, el Estado Municipal ni las partes demandadas habían evaluado el impacto ambiental de la actividad agrícola química. Es decir, sólo OBLIGADOS POR LA JUSTICIA, uno (1) de los doce (12) demandados (SURCO S.A.), contrató el servicio privado para hacer una EVALUACIÓN DE PARTE al respecto. Resulta altamente llamativo, que este mismo informe PRESENTADO POR EL DEMANDADO SURCO, sea utilizado por los concejales como argumento para FIJAR LAS IRRISORIAS DISTANCIAS MÍNIMAS PARA FUMIGARNOS, MUY POR DEBAJO DEL ESTÁNDAR SANITARIO Y AMBIENTAL FIJADO POR EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA”.

Cabe recordar que se realizó un petitorio para que el Intendente, Jorge Paredi vete la ordenanza pero hasta el momento no manifestó una opinión pública al respecto y solo quedan dos días para que la ordenanza sea promulgada por el ejecutivo municipal.

AQUÍ LA GACETILLA COMPLETA:

Gacetilla de prensa N°2

Fundamento de la Ordenanza – Respuesta al informe de Impacto Ambiental

El día 13 de mayo de 2020 en plena Cuarentena decretada por el Estado Nacional, un pequeño grupo de funcionarios públicos responsables (concejales), aprobó SIN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA OBLIGATORIA CONFORME ORDEN PÚBLICO VIGENTE, una ordenanza que PONE EN RIESGO LA SALUD PÙBLICA de toda la población del Pdo. de Mar Chiquita y LA INTEGRIDAD DEL MEDIO AMBIENTE, permitiendo la FUMIGACIÓN CON AGROTÓXICOS a escasos 150 metros de los lugares donde vivimos.

Creíamos que con la intervención de la Justicia (a partir del fallo del Juez Casas del Juzgado Civil y Comercial Nº 15) podíamos vivir con mayor tranquilidad, por haberse minimizado el riesgo al cual estamos expuestos al convivir con venenos químicos, dado que en dicho FALLO SE PROHÍBEN LAS FUMIGACIONES A MENOS DE 1500 m (mil quinientos metros) de los pueblos, escuelas rurales, mar, cuerpos y cursos de agua, entre otros. Pero evidentemente el Poder Legislativo en funciones se las ingenió con los resortes institucionales que dispone y la garantía de la representatividad, para crear NORMAS ARBITRARIAS, SIN CONSULTAR A ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES en FLAGRANTE ABUSO DEL DERECHO, ATENTANDO CONTRA LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y EL AMBIENTE.

En primera instancia queremos hacer PÚBLICO frente a la ciudadanía toda, el abuso de quienes en teoría representan a la población y debieran velar por el cuidado y promoción de sus derechos esenciales, tal como es la salud y el derecho a vivir sin riesgos innecesarios. Por ello, desde la Asamblea REFUTAMOS el informe de impacto ambiental presentado como argumento central de la Ordenanza en cuestión, dado que existen varias inconsistencias en el mismo. Vale destacar, que hasta el momento de la presentación por parte de los vecinos de la Acción Judicial Preventiva de Daños, el Estado Municipal ni las partes demandadas habían evaluado el impacto ambiental de la actividad agrícola química. Es decir, sólo OBLIGADOS POR LA JUSTICIA, uno (1) de los doce (12) demandados (SURCO S.A.), contrató el servicio privado para hacer una EVALUACIÓN DE PARTE al respecto. Resulta altamente llamativo, que este mismo informe PRESENTADO POR EL DEMANDADO SURCO, sea utilizado por los concejales como argumento para FIJAR LAS IRRISORIAS DISTANCIAS MÍNIMAS PARA FUMIGARNOS, MUY POR DEBAJO DEL ESTÁNDAR SANITARIO Y AMBIENTAL FIJADO POR EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA, y sin la consulta previa por parte de los ediles a Organismos Estatales Independientes e idóneos en la materia como el INTA y la Escuela Superior de Medicina UNMdP, considerando que a menos de 1095 metros investigadores argentinos demuestran daño genético en niños. Tampoco se convidó a las Universidades Públicas y otros Centros Estatales de Investigación.

Por otro lado, al inicio de la ORDENANZA CUESTIONADA DE MANEJO RESPONSABLE DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS se indica: “…Que la medida cautelar solicitada fue posteriormente morigerada en virtud de la documentación presentada en el expediente dentro de lo que se encuentra un estudios de impacto ambiental y demás documentación…” En este párrafo existe una MALINTENCIONADA INTERPRETACIÓN (que intenta legitimar y confunde a la población) del Fallo del día 30/3/2020 del JUEZ CIVIL Y COMERCIAL MAXIMILIANO COLÁNGELO (Expdte. Nº 4314). En ella, el Juez en turno por la pandemia -no el Juez natural de la causa-, en la pág. 24, indica textualmente: “…. una morigeración temporal de la extensión de 1500 metros dispuesta en el punto 1 de la medida cautelar ordenada en fecha 12 de diciembre, acudiendo a una implementación menos abrupta que disminuya el indudable impacto económico de esa extensión. Ello, reitero, POR ÙNICA VEZ y a los fines de concluir las campañas de siembra existentes al momento en que se notificó a Surco S.A.I.F.C.E.I la medida cautelar de referencia. …” Por lo tanto, el JUEZ COLANGELO le PERMITIÓ POR ÚNICA VEZ a los campos LA ESPERANZA y EL MILAGRO administrados por SURCO S.A, aplicar agroquímicos, pero LA MEDIDA CAUTELAR NO FUE MORIGERADA EN CUANTO AL ALCANCE GENERAL (interpretación errónea argumentada en la ordenanza promulgada por el HCD que cuestionamos) y menos en virtud del estudio de impacto ambiental que fue presentado por SURCO. De hecho, el mismo Juez COLÁNGELO en la pag. 19 del fallo indica haciendo referencia al Informe de impacto ambiental: “…Esa ausencia de toda referencia concreta impide analizar o vincular las conclusiones extraídas en cuanto en los puntos 3.4 de los estudios, con los vecinos del denominado corredor Santa Clara, o siendo más específico, impide verificar que las viviendas, las actividades económicas y recreativas de ese grupo de vecinos y, por ende su salud, NO estén potencialmente afectadas por la fumigación que realiza la empresa incidentista.” (sic). Posteriormente el juez continúa diciendo: “…a los fines de la modificación o morigeración de la medida cautelar no veo un elemento científico que disipe esa incertidumbre que el colega del juzgado 15 tuvo por configurada, pues no hay una aporte científico puntual sobre la concreta interrelación entre las aplicaciones fitosanitaria realizadas en los campos de la accionada y la salud de los vecinos del denominado corredor Santa Clara…”.

Por lo tanto y en función de lo antes expuesto, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados del Partido de Mar Chiquita “PAREMOS EL DESIERTO VERDE” REPUDIAMOS la Ordenanza aprobada por el HCD el día 13/5/2020 y hacemos responsables directos y personalmente conforme Art. 194 de la constitución de la Provincia de Buenos Aires a los concejales que aprobaron tal ordenanza, por faltar al deber en sus funciones públicas de VELAR POR LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y EL AMBIENTE (tal como reza el Art.41 de nuestra Constitución Nacional y Art 28 C. Provincial y sobre la cual juraron al asumir sus funciones) avasallando el Estado de Derecho y su Institucionalidad, omitiendo de manera maliciosa toda la información científica que le aportamos en reiteradas oportunidades al Municipio, mediante un dictamen legal, y envío de Cartas Documento, además de las pruebas existentes del impacto de los agrotóxicos en nuestro partido la cual también fue remitida. Al ignorar esa información valiosa, de absoluta relevancia jurídica, lo único que consiguen es proteger y beneficiar los intereses económicos de algunos pocos. Por ello, solicitamos al Intendente Jorge Paredi y en ejercicio de la potestad que su cargo le confiere, VETE DICHA NEFASTA ORDENANZA QUE ATENTA DE MANERA DIRECTA CONTRA LA SALUD DE LAS GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS haciendo responsables personalmente a los ediles de cualquier efecto agudo, sub-crónico o crónico que ocurra en lo sucesivo, tal como ocurrió con las numerosas malformaciones congénitas, abortos espontáneos, aumento de tasas e incidencia de cáncer en poblaciones expuestas de la Argentina, o la muerte de Santiago Nicolás Arévalo de 7 años por entrar en contacto con un campo fumigado, o Diógenes Chapelet, abuelo de la Provincia de Santa Fe que murió luego de quedar expuesto a una fumigación, o Melisa Nuñez que murió por una intoxicación producto de una combustión de gases provenientes de productos químicos utilizados en el agro.

Con respecto a la preocupación de los productores del partido, por las potenciales pérdidas económicas, al no poder utilizar VENENOS para FUMIGAR sus campos en pos de un beneficio económico particular y sin importarles la SALUD de los VECINOS, una vez más desde la Asamblea Paremos al Desierto Verde, queremos acercarle información publicada en la revista científica de renombre internacional “Agricultural Systems”, en la cual científicos del CONICET e INTA, determinaron que “El sistema de agricultura industrial, a menudo implementado a gran escala y con una alta dependencia del uso de suministros, está reduciendo la materia orgánica del suelo y aumentando la presencia de glifosato en el medio ambiente (Aparicio et al., https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308521X17310454, 2018) Además, en dicho estudio, se determinó que en el sistema de Transición Agroecológica, el MARGEN BRUTO ACUMULADO durante 6,5 años AUMENTÓ 244% con respecto a la AGRICULTURA INDUSTRIAL (Aparicio et al., 2018). Por lo tanto, decir que a partir del Fallo del Juez Casas, la producción agrícola en el partido de Mar Chiquita no será posible, debido a que no pueden FUMIGAR, demuestra una vez más la falta u omisión de conocimiento en la cual basan. Además, queremos aclarar, como puede observarse en el mapa basado en los datos obtenidos del portal de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA) (Fig. 1), sólo el 20% de la producción del Partido de Mar Chiquita se dedica a la agricultura (color verde en el mapa), por lo tanto, nos preguntamos, a cuantas familias de productores representa ese 20 %? y a quienes están representado los concejales del partido de Mar Chiquita?. Por otro, desde la asamblea estamos, como lo hemos manifestado reiteradas veces, A FAVOR DE LOS PRODUCTORES pero en contra de que nos ENVENENEN.

Por lo expuesto hasta aquí, considerando:

la Gravedad Institucional evidente, que se refleja en este accionar abusivo y arbitrario del Poder Legislativo local -personas sin asesoramiento técnico profesional y objetivo de Organismos estatales sin conflicto de intereses- al colocar en riesgo cierto e inminente a familias enteras y el hábitat de las generaciones futuras, la violencia institucional que vivimos como ciudadanos y habitantes del Municipio de Mar Chiquita, quedando atrapados por la discreción de unos cuantos funcionarios que desoyen el decreto del Poder Judicial de la Provincia, el avasallamiento del Estado de Derecho conforme el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires efectuó un control de constitucionalidad de la actividad riesgosa industrial agrícola, garantizó mediante la Tutela Judicial Efectiva el ejercicio de derechos humanos fundamentales de absoluta incidencia colectiva.

Notificamos a las autoridades provinciales del Poder Ejecutivo (Gobernador, Ministerio de Salud, OPDS, Autoridad del Agua, etc) al Poder Judicial y demás dependencias e instituciones de la comunidad para lograr construir una democracia verdaderamente participativa, que no se ampare en la representación que a un funcionario le fue otorgada temporalmente.