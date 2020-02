EL MOMENTO EN EL QUE LA DUEÑA DE LA CONCESIÓN DE LA LARGA INCREPA A UN GUARDAVIDAS QUE COLABORÓ EN UN RESCATE

Los bañistas indignados por la actitud de una mujer que se identificó como una de las propietarias de la concesión del Balneario La Larga, decidieron registrar con sus celulares el momento en el que la señora decide filmar al guardavidas que había colaborado en un rescate para utilizarlo como amenaza hacia su empleado.

El hecho se registró este domingo, con una playa colmada por el buen tiempo y en el marco de un fin de semana largo. Los guardavidas habían socorrido a una persona y los testigos que estaban en el lugar se quedaron atónitos cuando, entre medio de los aplausos y agradecimientos, una señora irrumpió de manera violenta contra uno de los rescatistas.

La mujer pidió a su empleado que no acepte ayuda de nadie a la hora de realizar un rescate, sin importar que estén en juego las vidas humanas, lo que despertó el repudio de todos. No obstante, sacó su celular para filmar todo y utilizarlo como “prueba” para demostrar que el guardavidas de La Larga, recibió ayuda para salvar a una persona.

Los bañistas reaccionaron ante la injusticia y defendieron a los rescatistas, sin embargo la mujer, dueña de La Larga, forcejeó con uno de los guardavidas, a quién ya conocía por haber despedido semanas atrás.

En las imagenes se puede ver a una mujer que también intervino en la discusión y a un empleado que relata lo que sucede: “Me están amenazando con que si alguien me ayuda en un rescate, me van a hechar y me van a sancionar los dueños del balneario”, afirma en el momento, Pablo, mientras la mujer forcejea con el otro compañero por el celular.

Una bañista intervino y le dijo a la mujer: “señora, usted no sabe lo que habla, no sabe los años que estos chicos trabajan acá”, a lo que la dueña del balneario respondió: “sí, los conozco bien” y por si fuera poco, se retiró diciendole “cara dura” a su empleado mientras le recordaban las leyes que está incumpliendo el balneario.