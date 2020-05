EL MUNICIPIO DE MAR CHIQUITA LE DIJO NO A LOS SURFISTAS Y DEPORTISTAS: “NO ESTÁN PERMITIDAS”

A través del decreto municipal N° 705/20 firmado por el intendente Jorge Paredi y comunicado este viernes por videoconferencia, se informó que solo se permiten salidas recreativas con limitaciones de tiempo y distancias pero se aclaró que no se permite las actividades deportivas y se hizo hincapié en las que se realizan en el mar.

En relación al Decreto municipal, cabe remarcar que en las salidas recreativas individuales no están permitidas las prácticas deportivas (pesca, surf, running, ciclismo, skate, fútbol, basquet, pádel, tenis, entre otras), como tampoco la presencia y permanencia de vecinos en playas, plazas y espacios públicos culturales, y deportivos; ni aglomeraciones.

A pesar del reclamo de los deportistas de Mar Chiquita que solicitan las actividades en la costa y en la playa, Paredi fue contundente en su decisión: “No adherimos a las prácticas de los deportes porque no está autorizado en la provincia de Buenos Aires ni en la Nación”, dijo.

Lo único que se autorizó, fue una prueba piloto para salidas recreativas que durará cuatro días: “Vamos a hacer una prueba piloto con las salidas recreativas a partir de mañana, sábado 23 de mayo que incluye sábado, domingo, lunes y martes pero la vamos a circunscribir a la manzana de 8 a 17 hs. Los chicos menores de 12 años, acompañados por mayores”.

Asimismo, el Intendente remarcó que “son salidas individuales, no está permitido salidas colectivas para ir a pasear en grupo y va a ser por cuatro días. No está permitido el ocupamiento de espacios públicos como usar las plazas ni hacer reuniones, seguimos muy firmes con eso”.

En tal sentido, Paredi pidió la responsabilidad de los vecinos: “La conducta de ustedes va a determinar que podamos flexibilizar, en el Partido de Mar Chiquita, otras cosas que tienen que ver con nuestra salud, de ustedes depende. Apelamos a la conciencia de ustedes, a que ustedes mismos sean los vigías de que nos circunscribamos a la manzana y que si salen con algún menor de doce años salgan acompañados por los padres”.

En cuanto a los que solicitan realizar deportes, Paredi sentenció: “No están permitidos pero sí las bicicletas están autorizadas como uso recreativo. Apelamos a todos los vecinos para que esto no se transmita y empiecen a circular por la costanera de Santa Clara, ni que salgan a pasear o hacer algún deporte al mar -en referencia al surf-. No está permitido eso”.