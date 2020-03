EL MUNICIPIO EMITIRÁ TODOS LOS DÍAS UN COMUNICADO EN TORNO A LA PANDEMIA: “NO TENEMOS NINGÚN CASO DE CORONAVIRUS EN MAR CHIQUITA”, ASEGURÓ EL INTENDENTE PAREDI

Esta mañana, en el hall del Palacio Municipal, el Jefe Comunal junto a la Jefa Distrital de Educación Verónica Serantes y el Secretario de Salud Dr. Fernando Vargas, ratificaron la suspensión de clases en el distrito, la implementación de un número de WhatsApp y de su propio resguardo, ya que se encuentra dentro de la denominada población “sensible o vulnerable” por tener más de 60 años.

El Intendente habló para los medios de comunicación que se acercaron a la Municipalidad y confirmó que “todos los días a las 11 de la mañana habrá un comunicado del municipio” que detallará las novedades que se den en torno a la pandemia del Coronavirus. Asimismo, infirmó que a la fecha no se registraron casos en Mar Chiquita.

En el discurso de Jorge Paredi, el cual se pudo seguir a través de la cuenta oficial del municipio en la red social Facebook, el jefe Comunal explicó: “Estamos preocupados, pero ocupados. Me van a ver al frente de esto todos los días”. Además, recomendó no cerrar “todo los lugares, tenemos que tomar el recaudo de la distancia y que no sean cosas masivas. No estamos en la situación de Italia caca donde nadie puede salir de sus casas”.

Asimismo se refirió al transporte público de pasajeros en momentos que se esperan medidas en tal sentido para Capital Federal y el Gran Buenos Aires: “En nuestros pueblos no tenemos riesgos en el transporte público”, aseguró.

Además, instó a “tener cuidado pero no cortemos algunas cosas que son de nuestros pueblos. Ante este problema tenemos que unirnos más que nunca”. Los empleados municipales mayores de 60 años, estarán de licencia.

Jorge Paredi aseguró que “el municipio está abierto, no está cerrado” y aclaró que va a “tomar recaudos”, por estar comprendido en los grupos de mayor sensibilidad por su edad: “Ya he delegado muchas cosas y quizás me ven menos”.

La Jefa Distrital de Educación, Verónica Serantes explicó que los establecimientos educativos permanecerán abiertos y que mantuvo reuniones con el Consejo Escolar para la entrega de viandas a los alumnos que asisten al comedor y así evitar contacto.

El Secretario de Salud, Dr. Fernando Vargas anunció la puesta en funcionamiento de un número de WhatsApp para consultas: 2265402018 y adelantó que la cepa 2020 de la vacuna contra la gripe, estará a partir del 7 de abril.