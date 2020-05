EL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DENUNCIA QUE “POSTRES BALCARCE NO CUMPLE CON SUS TRABAJADORES”

A través de un comunicado, el gremio repudió la falta de pago de salarios a los empleados de la empresa desde hace dos meses.

Según informó el Sindicato de Empleados de Comercio, este lunes dirigentes del gremio se hicieron presentes en la fábrica de Postres Balcarce de la ciudad de Mar del Plata “para repudiar y hacer visible la falta del pago del salario de hace dos meses por parte de la firma hacía sus empleados”.

Darío Zunda, secretario gremial del Síndicato de Empleados de Comercio, aseguró que están exigiendo que el propietario de la tradicional firma marplatense de explicaciones de los motivos por los cuales no abona los sueldos luego de haber tenido una muy buena temporada de verano.

En ese sentido mencionó que los dueños de la empresa “han desaparecido y no dan ningún tipo de respuesta en cuanto a los salarios”.

Además afirmó que no van aceptar el despido de ningún trabajador y que están buscando acuerdos para que les puedan pagar pero hay quienes aprovechan la situación de la pandemia para no abonar los sueldos y es lo que sucede con Postres Balcarce el cual afecta a alrededor de 130 familias son las perjudicadas que no cobran su sueldo desde marzo.