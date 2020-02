EMERGENCIA ECONÓMICA: SE CANCELÓ LA FIESTA ANIVERSARIO DE GENERAL PIRÁN

La municipalidad de Mar Chiquita, a través de su la Dirección de Prensa confirmó que “en el marco de la emergencia económica, el intendente Paredi, anunció que no se realizará la celebración del 130 Aniversario de General Pirán”, ya que “el municipio no está en condiciones de destinar sus recursos para la fiesta. Es un momento de austeridad y no se logró el apoyo local. Todos los esfuerzos se volcarán directamente a la finalización de las viviendas de la localidad”.

En tal sentido, el secretario de Economía, Luis Aceituno en diálogo con BÚNKER 91.9 FM, explicó que en General Pirán la prioridad es “terminar las viviendas”, las cuales son esperadas por muchas familias.

Asimismo, el comunicado del municipio explicó que respecto de la Fiesta del Costillar, la situación fue distinta: “En Vivoratá, que sí se obtuvo el aporte de los comerciantes locales y puedo autofinanciarse. Y de la misma manera está encaminada la Fiesta de la Cerveza en Santa Clara del Mar, que tiene un gran respaldo de los cerveceros locales”.

Según el municipio, “se trabajará desde Cultura para concretar en noviembre junto a la comisión la Fiesta de la Avicultura” el evento que debía realizarse, en el marco del 130° Aniversario en General Pirán, los días 14, 15 y 16 de febrero.