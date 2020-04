Luego de una reunión de gabinete para el análisis de la situación, el intendente Jorge Paredi resolvió que en Mar Chiquita no se permiten las salidas recreativas. En un profundo diagnóstico de la realidad en el distrito, donde hasta el momento no se registran casos sospechosos ni confirmados, el jefe comunal determinó que no están permitidas las salidas de esparcimiento en el marco de la nueva etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

“Tomamos la decisión de no permitir las salidas para continuar con el gran trabajo que venimos haciendo en respetar el aislamiento. Seguiremos analizando la situación pero es momento de continuar con el esfuerzo y cumplir con quedarnos en casa para evitar que el virus se propague”, señaló Paredi.

“Tenemos estrictos controles en los accesos, acciones de prevención en todas las localidades y asistencia social a más de 700 familias. A su vez, hemos habilitado ciertas actividades de la economía local de acuerdo a las solicitudes elevadas a Provincia. Día a día iremos viendo la evolución de la situación de esta nueva etapa de aislamiento”, expresó Paredi.

Hasta el momento, Mar Chiquita no presenta casos sospechosos ni confirmado mientras que el caso recuperado continúa en aislamiento por protocolo tras recibir el alta de laboratorio.