ENCAPUCHADOS DISPARARON 13 TIROS CONTRA LA VIVIENDA DEL PERIODISTA CARLOS WALKER: “ESTOS SON MENSAJES DE MAFIOSOS” DIJO EN BUNKER 91.9 FM

Dos personas encapuchadas balearon hoy la casa del periodista Carlos Walker ubicada en el barrio Estrada, de la ciudad de Mar del Plata. El ataque intimidatorio se registró a la madrugada del miércoles y consistió en una descarga de 13 disparos

Entrevistado por Sebastián Jiménez en el programa Caídos del Catre que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por Búnker FM 91.9, el periodista dijo: “Esto son mensajes de mafiosos, está claro eso. No es común que dos encapuchados preparados bajen de un auto, lo dejen estacionado a media cuadra y realicen 13 detonaciones a un complejo habitacional, una casa particular. Esto es un mensaje mafioso, no se de quien, ni porque tema tampoco, puedo tener mis sospechas”.

Walker, explicó que el mensaje intimidatorio se extendió por unos 40 segundos y provocó el pánico en los vecinos del barrio. Los dos hombres, dispararon sobre las rejas de la fachada del complejo habitacional, situación que fue registrada por las cámaras de seguridad.

El periodista de CNN Radio Mar del Plata y El Marplatense, recordó que en el año 2011, a tres cuadras de su casa, cuando bajaba del colectivo a las 13:30, dos encapuchados en una moto se acercaron, le arrebataron un bolso sin cosas de valor, aunque no se llevaron el celular que tenía en su mano. “Primero me apuntaron a la cabeza y posteriormente me dispararon en la pierna”.

Jiménez le preguntó a Carlos Walker por su actividad, si está trabajando en alguna investigación que se podría llegar a considerar peligrosa. En tal sentido, el periodista respondió que no.

La causa que se investiga de oficio, al momento no tiene sospechoso y quedó a cargo del fiscal Castro.