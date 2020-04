¿FALSAS EXPECTATIVAS? LA DESINFORMACION SOBRE EL CORONAVIRUS

La información es poder y quien la tiene se empodera. Tal parece ser el caso del gobierno nacional. Sandra Pitta, farmacéutica, biotecnóloga e investigadora del CONICET manifestó su preocupación sobre el accionar gubernamental. Si bien reconoció que, inicialmente las primeras medidas tomadas, como por ejemplo la determinación de la cuarentena, fueron correctas, las que a continuación vinieron no corrieron la misma suerte. La científica se basa en que la centralización que efectuó el gobierno en relación al manejo de la información fue y es perjudicial para la contención de la pandemia.

La científica explicó que todavía el Instituto Malbrán sigue siendo el único que realiza los exámenes y que el gobierno nacional tiene el control total sobre la distribución de los respiradores, independientemente de que algunos clientes de la empresa que los fabrica eran provincias argentinas. En este sentido explicó que la lentitud en la descentralización y en el aumento de la realización de los test son los causales del aplanamiento de la curva de contagios. En otras palabras también manifestó que: “no podemos estar unificando todo en el Malbrán. Eso redunda en menor eficiencia. Lo ideal es coordinar y articular pero no controlar porque es menor transparencia y puede llevar a muchas suspicacias y sospechas. Y muchas de ellas pueden ser corroboradas también”.

La escases de reactivos no solo impide que sepamos de forma cierta el número real de contagios sino que creemos falsas expectativas que terminen resultando sumamente perjudiciales para la contención del virus. En este sentido, Pitta expresó que: “Acá ya tenemos transmisión comunitaria. Lo preocupante es que estamos detectando muy pocos. La sensación es que tratan de aplanar la curva a fuerza de no tener números y de dar números que no son comparables con otras partes del mundo”.

A nivel local la cuestión presenta demasiadas similitudes. La centralización total en manos del Intendente Jorge Paredi y el preocupante silencio del Secretario de Salud, Fernando Vargas, desinforman a la gente impidiéndole el acceso a un verídico estado de situación. De igual manera, la persecución a quienes denuncian falta de insumos en los CAPS, refleja intenciones de sacarle rédito a una situación donde lo que está en juego es, nada más ni menos, que la vida misma.