FIGURITA REPETIDA: ¿COMO PROTEGERSE DEL AUMENTO DE PRECIOS?

Pasan los días y pasan los precios… el tema es que solo pasan para el mismo lado. La penuria inflacionaria que padece el país parece invencible en los tiempos de hoy, amenazados por las brutales consecuencias económicas que contemporáneamente padecemos por la pandemia. A una macroeconomía renga, le sumamos otro duro tropezón. La debilidad de nuestra economía doméstica exige al gobierno la implementación de medidas urgentes, de resultados inmediatos; exigencia compleja que requerirá para su solución herramientas financieras que le serán esquivas.

La política de precios máximos es una arista superficial en términos de combate a los abusos en la cadena comercial. La “real politik” es la recuperación productiva, del empleo, del poder adquisitivo de la mayoría, significando una distribución más equitativa de la riqueza; lamentablemente su implementación requiere del mediano/largo plazo. Aunque necesario en esta urgencia, el programa de precios máximos, demostró se ineficiente en las últimas gestiones presidenciales que nos depositaron en niveles de un 30% y un 50%.

Una presencia de agentes del Estado, aún simbólica, contribuye. Los datos oficiales que relatan un trabajo conjunto entre la Secretaría de Comercio junto con Medio Ambiente, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Provincia de Buenos Aires y algunos municipios muestra unas 2 mil inspecciones que no tienen por objeto el cierre del comercio – porque empeoraría los hábitos de consumo en esta pandemia- sino la imposición de una multa pecuniaria. A nivel municipal no hay información al respecto; ningún dato ha sido presentado a la ciudadanía relación a la cantidad de inspecciones realizadas. Lógicamente podemos afirmar que la colaboración de nuestro municipio es prácticamente nula entendiendo que su ausencia en los comercios más relevantes significa liberar un espacio sensible para la determinación de precios abusivos. Los días que transcurren, en el marco del aislamiento “social, preventivo y obligatorio”, vulneran aún más la debilidad del consumidor impidiéndole transitar por los distintos comercios, comparar y elegir razonablemente los mejores precios de mercado.

La escueta información circulada desde los canales municipales oficiales para que la ciudadanía se defienda, complejizan el problema. Proceder a denunciar el desconsiderado aprovechamiento, ayuda a fortalecer nuestros derechos como ciudadanos. En este sentido se dan a conocer los canales de denuncia y a continuación el link relativo al listado a los precios máximos:

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo habilitó: una dirección de correo electrónico: consultas@consumidor.gob.ar, un usuario de la red social Twitter “@DNDconsumidor” y su página web: https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/#/