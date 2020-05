FIRMAN CONVENIO PARA LA AMPLIACIÓN DE OBRAS DE CLOACAS EN SANTA CLARA DEL MAR

Este sábado por la tarde se llevó a cabo un acto protocolar encabezado por el Ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis en donde quedó rubricada la firma de ampliación en obras de cloacas para la localidad costera, en el marco del programa “Argentina Hace”.

Jorge Paredi recibió a Gabriel Katopodis, a Néstor Álvarez y a Fernanda Raverta, Directora Ejecutiva de ANSES, en Santa Clara del Mar con el fin de avanzar en la puesta en marcha del servicio de cloacas para la costa del distrito. En tal sentido, visitaron la estación de bombeo en la localidad balnearia y posteriormente, firmaron el convenio de “Argentina Hace” en el Centro Cultural.

El ministro nacional expresó: “Es una alegría estar en Mar Chiquita a pesar del momento difícil que nos toca atravesar. El gobierno nacional es un reflejo de lo que hacen los intendentes en cada municipio. Queremos que Santa Clara tenga el servicio de cloacas y vamos a garantizarlo lo antes posible”.

La firma tuvo lugar en el Centro Cultural de Santa Clara del Mar y también contó con la presencia de la flamante Directora de ANSES, Fernanda Raverta, además de la participación de intendentes de la quinta sección electoral, el Subadministrador del Enohsa, Néstor Álvares, funcionarios nacionales, el Intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, miembros del gabinete municipal y concejales del oficialismo.

El Ministro de Obras Públicas también realizó una recorrida por un terreno situado en ruta 11 donde está instalada una bomba que servirá para llevar a cabo la succión de agua y las obras del polideportivo y natatorio costero, obras que Jorge Paredi también solicitó sean financiadas para su culminación.

El Plan Argentina Hace es una iniciativa del Gobierno Nacional para generar 20.000 nuevos puestos de trabajo en todas las provincias del país, a través de un programa de infraestructura de ejecución rápida con mano de obra local y una inversión de 8.500 millones de pesos.

Promueve e impulsa la paridad de género, el desarrollo con inclusión social, la integración de jóvenes desocupadas y desocupados, la participación comunitaria y el mejoramiento de infraestructura de barrios y ciudades.

Respecto de la culminación de las cloacas, los funcionarios aseguraron que se estima su finalización para el mes de junio, aunque los tiempos están atados a la situación de la pandemia COVID-19. Antes de la firma del convenio, de la que participaron senadores y diputados provinciales, intendentes de Partidos vecinos y funcionarios, el intendente Jorge Paredi realizó, junto a Gabriel Katopodis, una visita por la obra del Polideportivo y el Natatorio. Meses atrás, se había elevado el pedido para la finalización de los mismos. “Junto a la obra de cloacas, el intendente Paredi, también planteó como prioridad la finalización del Polideportivo y el Natatorio”, comentó el ministro nacional.

“Estamos firmando convenios que ponen en marcha un programa que es el ‘Argentina Hace’, que es un programa que crea el Presidente, Alberto Fernández y que tiene un objetivo muy claro, que es llegar con la infraestructura social a cada rincón de la Argentina, de lograr achicar esa brecha que tenemos en todo el país de 7 millones de argentinos que no tienen agua, de 20 millones de argentinos que no tienen cloacas, de rutas que no están en el estado que tienen que estar, el equipamiento social, las escuelas, los hospitales que tenemos y que tendremos que ir construyendo localidad por localidad, provincia por provincia, pero siempre fijando las prioridades con cada uno de ustedes. Este programa está dirigido a concretar esas obras, a generar empleo y a que empecemos desde la obra pública a poner en marcha la economía de nuestro país”, declaró el Ministro Katopodis.

Además, en este marco, se firmaron los convenios con intendentes de la 5ta Sección, de la que participaron Carlos Rocha, intendente de General Guido; Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell; Sebastián Ianantouny, de General Alvarado; Francisco Echarren, de Castelli y Gustavo Walker, intendente de Pila. A su vez, se hicieron presentes los legisladores Juan Pablo de Jesús y Germán di Cesare, y el funcionario provincial, Rodolfo Manino Iriart.

En la recorrida por Santa Clara del Mar junto a Gabriel Katopodis también estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas, Martín Gill; Edgardo Depetri, subsecretario de Obras Públicas, el titular de la Unidad de Articulación Territorial, Lauro Grande; el asesor técnico de Vialidad Nacional, Marcelo Sosa; el secretario General del municipio, Walter Wischnivetzky; el delegado de Santa Clara del Mar, Antonio Contardo; el presidente del HCD, Carlos Minnucci; y el titular de la Cooperativa Scyco, Pablo Contardo.