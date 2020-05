FITOSANITARIOS: PABLO MÉNDEZ AFIRMÓ QUE LA ORDENANZA ES UN PAPELÓN” Y ESPECULÓ CON UNA DEVOLUCIÓN DE FAVORES POR LAS DONACIONES QUE RECIBIÓ EL MUNICIPIO DE PARTE DEL CAMPO

El ex candidato a intendente por UAM, Ing. Pablo Méndez manifestó públicamente su repudio a la ordenanza promulgada por Jorge Paredi y la calificó como “papelón” ya que “las distancias no son seguras”, además insinuó una “devolución de favores”.

El representante de Unidad y Acción Por Mar Chiquita también adelantó que hablará con legisladores provinciales y nacionales sobre el tema y trabajará en un recurso de amparo.

En dialogo con BÚNKER 91.9 FM, Méndez sostuvo que “la ordenanza es un papelón. Es un papelón lo descubierto que queda el sistema político tradicional frente a las necesidades de sistema que tiene la sociedad. Nada de lo que se haga se puede tomar sin hacer de manera sistémica, cuando se está afectando a la sociedad y se está ponderando fumigación o sistema tradicional de fumigación no se está tomando claramente un sistema, se está gobernando para una parcialidad y es un estado totalmente clientelista que pretende revertir algunas de esas situaciones y ganar elecciones por medio de ‘compra’ de votos a la hora de captar otra vez a los perjudicados”.

En ese sentido insistió: “El papelón es la relevancia de este tipo de ordenanza sin el proceso de participación ciudadana. El artículo 11, para mí es una muestra de reconocimiento de que las distancias no son seguras”.

Sobre el artículo 11, el dirigente de UAM explicó: “Este artículo de la ordenanza votada es el reconocimiento de que la distancia no es segura. Supone que la fumigación se hará en función de la dirección e intensidad del viento. Supone un estado controlador cuando no puede siquiera el concejo deliberante crear herramientas para sancionar el vaciado de pozos ciegos a la calle y supone un productor resignando el servicio de fumigación por falta de condiciones. Se trata de tomarnos a todos por ignorantes y poner cosas que puedan explicar para engañarnos”.

Respeto de la legalidad de la ordenanza recientemente promulgada por el Jefe Comunal de Mar Chiquita indicó que “La ordenanza no es ilegal porque la ley que regula el uso de agroquímicos es del año 1988, con su decreto regulador del año 1991, el uso del glifosato empezó a utilizarse en el año 1997, con la gestión de Felipe Solá en el Ministerio de Agricultura, con la venida de la soja en el Menemismo. En la Provincia de Buenos Aires no se restringe ni un metro del uso de agroquímicos en el suelo”.

“Se supone que los gobiernos territoriales deben gobernar para el total de la ciudadanía, para el bien común, en éste caso se está perjudicando a un sector muy grande de la sociedad, está perjudicando a la salud, no es joda. Esto venía pasando, la excusa de que ahora hay una ordenanza que lo regula es reconocer algo que en lugar de enfrentarse, hacer acuerdos, tener un estado promotor de agroecología, hace lo contrario”, agregó.

Asimismo, Méndez insinuó una maniobra sospechosa que involucra a los funcionarios municipales y su relación con los productores rurales del Partido de Mar Chiquita y recordó que empresarios rurales donaron más de $1.200.000 en insumos médicos al municipio frente a la pandemia.

“La ordenanza responde a un interés. Hay una necesidad del intendente de sacarla, creería que la atención del COVID-19, las donaciones de alimentos y dinero por medio de estos productores compromete al estado municipal con una devolución de favores”, aseveró Pablo Méndez.

Por otra parte, el ex delegado de Santa Clara insistió: “juegan con la ignorancia de la gente, suponer que un productor va a fumigar con viento en contra del pueblo, entre 5 y 15 k/h de viento y va a resignar un día de fumigación, cuando las condiciones climáticas no sean adecuadas, cuando un mosquito está fumigando todos los turnos y tiene que hacer rendir la máquina que alquilaron. Un estado que no puede controlar ni si quiera que se vacíen pozos ciegos en plena calle. Y digo que no puede controlar porque no crea herramientas de multas, porque a la persona que vacía ese pozo ciego le conviene pagar esa multa que es irrelevante”.

Por último confirmó que desde UAM van a realizar un pedido de amparo: “Estamos pensando en hablar con legisladores provinciales y nacionales y también contemplando realizar amparos judiciales. Es una decisión del espacio político intervenir con otros jueces también para diversificar la cantidad de jueces que actúan en ésta causa. Vamos a pelear por todos los medios para proteger la salud de toda la población”.