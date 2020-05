FITOSANITARIOS: PRODUCTORES ASEGURAN QUE SIN LA ORDENANZA EL 70% NO PODRÍA PRODUCIR Y SE PERDERÍAN 300 MIL DÓLARES POR HECTÁREA

Productores del Partido de Mar Chiquita dieron a conocer datos que respaldan a la recientemente Ordenanza aprobada para el uso de fitosanitarios. Según informaron, sin la nueva normativa el 70% no podría producir y la pérdida económica ascendería a 300 mil dólares por hectárea.

Productores agropecuarios, en este caso con el Dr. Javier Viadas como vocero, explicaron los alcances de la polémica ordenanza. En diálogo con El Ciudadano, sostuvieron que “de no existir la Ordenanza el 70% del Partido de Mar Chiquita no podría producir” y eso significaría una pérdida de “300 mil dólares por cada hectárea”.

Los productores recordaron llegaron a esas conclusiones luego de realizar “un trabajo que hizo la Asociación para Sociedad Rural y demas productores de Mar Chiquita”. En el mismo se determinó que “no existirían arriendos de campos y tampoco producción ya que los costeos están todos efectivizados con la aplicación de agroquímicos”.

En tal sentido, Viadas indicó que el proyecto que fue convertido en ordenanza “fue estudiado por Ingenieros Quimicos UBA, UNMDP, Univ. del Litoral, Universidad Austral,Ingenieros Agronomos del INTA, Contadores especialidados en empresas agrarias, abogados especialistas, Técnicos en Forestacion y Avícolas”.

Asimismo, desde la Asociación de Productores afirmaron: “Se trabajó más de 6 meses en elaborar el Proyecto que fue a su vez discutido con los Concejales, Ambientalistas, Productores, Técnicos y con el Colegio de Ingenieros de la Pcia. de Bs.As.”.

“A su vez la Justicia ordenó una morigeración de la medida inicial y nos basamos a su vez en un Fallo que ya es famoso en el ambiente y esta por ser Publicado en la Revistas de Derecho del Dr. Colangelo a cargo del Juzgado Nro.13 de Mar del Plata”, describieron. Además, aseguraron que “todo basado en ciencia e informes de todos los países del mundo”.

Por último, desde la Asociación de Productores se mostraron “orgullosos que Mar Chiquita este a la cabeza de una legislación ágil, prudente y muy dedidaca al cuidado del medio ambiente y producción”.