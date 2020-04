HABLÓ EL ÚNICO INFECTADO DE CORONAVIRUS EN MAR CHIQUITA: “LES QUIERO DAR LA TRANQUILIDAD, VINE CON MI PROPIO AUTO A LA CALETA Y ME ENCERRÉ EN UNA PROPIEDAD MÍA”

Durante la tarde de este jueves se confirmó el primer caso de COVID-19 en el partido de Mar Chiquita, en la localidad de La Caleta. Se trató de un caso sospechoso identificado el martes, ya que un hombre de 30 años llegado España había presentado síntomas que luego confirmaron la enfermedad. La polémica surgió cuando el municipio comunicó que se trataba de una persona con domicilio en Mar del Plata y que había optado por la costa marchiquitense para preservar a su madre, encuadrada en el grupo de riesgo.

Este jueves, a partir de la confirmación del caso, vecinos de La Caleta, a través de diversos grupos de WhatsApp, se quejaron de la situación, hasta hubo un intento de manifestación, con la convocatoria al intendente Jorge Paredi y el secretario de Salud, Fernando Vargas, para que den explicaciones de cómo dejaron ingresar a un hombre que viajó desde el extranjero.

“En Mar del Plata hay cinco clínicas, un hospital, nosotros acá dependemos de una sola salita, una sola ambulancia que a veces no da abasto”, sostuvo el vecino en el audio que se viralizó.

Asimismo, agregó: “Esto ya no es que se soltó un caballo o un perro, están ingresando camionetas por la cuneta camionetas, pasa todo el mundo para no entrar por Mar de Cobo porque está el control policial”.

Ante la situación, el paciente de La Caleta, mandó un audio a los grupos que se viralizó rápidamente: “Estimados vecinos, buenas noches, mi nombre es Esteban y les mando éste audio para calmar las ansias desmedidas y desubicadas de muchas personas”, dijo.

El hombre de 30 años, dedicó varios minutos a los vecinos para llevar tranquilidad y responsabilidad: “Después de haber hecho todo el protocolo como lo marca la Ley, me dio positivo el resultado del PRC, lo cual indica que yo tengo la enfermedad de la cual estamos todos hablando (COVID-19)”, explicó.

El hombre llevó tranquilidad. “Desde que yo me bajé del avión en Argentina declaré que venía a hacer la cuarentena acá (La Caleta), y vine con mi propio auto a éste lugar y me encerré en una propiedad mía”, indicó.

Ante las críticas por elegir la costa de Mar Chiquita y no Mar del Plata, Esteban explicó: “Estoy en todo mi derecho a hacerlo, lo marca la Ley y me lo han dejado en claro todas las autoridades desde el primer momento en que yo apliqué el protocolo”.

En tal sentido, el hombre describió como fue el procedimiento. “En el primer momento en que tuve síntomas llamé al 148, se me aplicó el protocolo, vino la ambulancia a buscarme, me llevaron, me hicieron el hisopado y ese fue el resultado que dio positivo el día de hoy”.

En tal sentido, Esteban sostuvo que es una persona que tiene “una enfermedad” pero “responsable: Desde el primer momento en el que llegué al País me encuentro completamente aislado y no tuve contacto con ninguna persona. Les quiero dar la tranquilidad de que no hay manera de que ninguno de ustedes haya tenido efecto mi presencia en éste lugar”.

Además, explicó que “desde el punto de vista técnico, la enfermad, por supuesto, es una enfermedad contagiosa pero si una persona está confinada no hay manera de que ustedes tengan riesgo alguno de mi presencia en el barrio”, dijo y agregó: “El lugar donde estoy residiendo es un lugar de mi propiedad, tengo en éste momento las escrituras delante mío y no tengo ningún problema en que ustedes tengan dudas a cerca de mi presencia, pero esas dudas las tienen que canalizar por los canales legales”.

En cuanto a las comunicaciones que mantuvo con las autoridades, Esteban aseguró que “todos los miembros de las fuerzas de seguridad y de salud del Partido de Mar Chiquita están al tanto de mi presencia desde el primer momento” y recordó que en “ningún momento” salió de la propiedad: “Excepto cuando lo llevaron a la salita, con todo el protocolo necesario para evitar la contaminación y desde ese momento en el que volví, no volví a salir de éste lugar”.

Al final del audio, el hombre le habló a los vecinos con mucha responsabilidad: “Soy una persona que está pasando por un momento lamentable, como mucha gente por el mundo está pasando un momento lamentable y lo último que necesito son difamaciones, insultos y todo el tipo de mensajes que están enviando muchos de ustedes al grupo. Les agradezco a los que tuvieron la nobleza de compartir mensajes de aliento y de pasar algún mensaje clarificando ésta situación.

Por último, aseguró: “Soy una persona responsable y voy a cuidar mi salud y la de todas las personas que me rodean. Estimados vecinos, por favor les pido la responsabilidad de esto. La pandemia que estamos viviendo la combatimos con responsabilidad, si ustedes tienen ganas de juntarse en la entrada del pueblo para repudiar una acción o lo que sea, realmente creo que habla de la irresponsabilidad ante la situación, todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que respetar la cuarentena y espero que todos ustedes entiendan la seriedad de esta situación y se cuiden”.

Finalmente, y también con intervención la policía comunal, la manifestación no se realizará. El Jefe del Destacamento envió un audio a los grupos de WhatsApp, donde con mucho atino los invitó a quedarse a todos en sus casas como mejor manera de prevención.