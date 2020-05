HABLÓ GUILLERMO CAYROL, EL OBSTETRA QUE TIENE CORONAVIRUS Y VIVE EN MAR CHIQUITA: “HE CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD”

El último médico confirmado de Coronavirus en Mar del Plata es un prestigioso obstetra que tiene residencia en un country de Balneario Parque Mar Chiquita. Se trata de Guillermo Cayrol un profesional de 62 años muy reconocido en su profesión y que pide que “ojalá me pueda quedar acá”, ya que en el caso de una trabajadora del Hospital del Niño se dispuso su aislamiento en un hotel marplatense.

Según informó el portal de noticias mardelplataok.com: La Clínica Pueyrredon comunicó que serán hisopados los pacientes que estuvieron en contacto a partir del jueves pasado con el obstetra los cuales deberán seguir con un protocolo luego de que dio positivo de COVID-19 ayer por la noche.

El hombre de 62 años se encuentra realizando el aislamiento obligatorio en su domicilio ubicado en el country Costa del Sol de Mar Chiquita, desde que fue detectado como caso sospechoso en el Partido de General Pueyrredon, según pudo averiguar MardelPlataOk son aproximadamente 20 personas que serán testeadas en la localidad balnearia tanto sus vecinos como sus familiares directos que tuvieron contacto con él.

A través de un mensaje de whatsapp, el profesional de la salud llevó tranquilidad a sus vecinos: “Quería aclarar, porque hasta yo estoy un poco shokeado, los voy mantener al tanto. Creo que el comportamiento del vecindario en general ha sido muy correcto y yo también me quedo tranquilo porque he cumplido con todas las normativas de seguridad”, dijo.

Y agregó: “Yo llegaba, me cambiaba, usaba ambo para ir a atender, pasaba lisoform en el auto, me bañaba y cambiaba a ropa nueva y salía únicamente a hacer las compras entre las seis y siete de la tarde. Tuve otro contacto ahí en el country –que está declarado- y nada más”.

Cayrol no presenta síntomas y el examen fue hecho por parte del nosocomio como rutina y prevención, hasta el momento en Mar del Plata hay 6 personas diagnosticadas con coronavirus, 5 pertenecen a la Clínica del Niño y la Madre y todos trabajan en el área de salud.

Por otro lado las autoridades de la Clínica Pueyrredón y del ex hospital Emhsa ( hoy “ Dr. Bernardo Houssay”) decidieron cerrar ayer los quirófanos de ambos lugares ante los casos desatados de coronavirus en la Clínica del Niño y en función que el personal de anestesiología e instrumentación infectados en las últimas horas, también desarrollaban tareas en esos establecimientos sanitarios.

Respecto de las personas que pudieron tener contacto con él en el Partido de Mar Chiquita destacó: “Lamentablemente, en la semana que estuve descompuesto mis hijos, quienes ni siquiera había visto el día de mi cumpleaños, hacía un mes que no tenía contacto con mi hijo y vino a cuidarme porque se preocupó porque me había descompuesto entonces quiso quedarse a la noche acá y se quedó trabajando desde mi casa remotamente, el domingo se fue y yo por precaución , por el episodio que hubo en la Clínica del Niño –que había un contacto directo con mi clínica que es la Pueyrredón- el servicio de obstetricita y cirugía de la clínica Pueyrredón por 48 horas, hasta que se aclararan los contactos se suspendió. En ese ínterin yo por motus propio casi, porque no tenía síntomas, le pedí a la infectóloga si me hacía un hisopado para ver si podía volver a trabajar antes y esto fue sorprendente”.

“Esto nos dice que el virus está circulando, que hay una gran cantidad de gente que está infectada y no sabemos. Así es esto, nosotros los trabajadores de la salud lamentablemente, nos cuesta dejar de trabajar y estamos a disposición siempre, en el límite de poder tener un efecto adverso en nuestro trabajo pero esto es lo que amamos, lo que hacemos y disfruto cada día mi trabajo como médico, más en la especialidad que tengo y esto no es nuevo para nosotros, nos cuidamos también muchísimo y estamos más acostumbrados a entrar a quirófano a cuidarnos, no solo del coronavirus sino del HIV, hepatitis B y otras enfermedades”, explicó el obstetra en el audio que se viralizó entre los vecinos del barrio privado de Mar Chiquita.

Por último sostuvo: “Yo los voy a mantener al tanto, me voy a encerrar acá y ojalá me pueda quedar acá, les deseo que disfruten el barrio”.

Cabe recordar que “existió un caso de positivo de coronavirus en el nosocomio ubicado en Jujuy 2176, el cual falleció el 28 de marzo, se trataba un hombre de 51 años que se convirtió en la segunda víctima fatal por coronavirus en Mar del Plata. Había estado en el exterior y se encontraba internado en terapia intensiva, con asistencia mecánica respiratoria”.

