HASTA QUE LO IMPOSIBLE SE VUELVA INEVITABLE – Por Javier Giraldez

Fines de diciembre del año 2012, se inauguraba en Coronel Vidal (cabecera del partido de Mar chiquita) el Parque de Deportes Municipal Néstor Kirchner; con un gran festejo, con funcionarios nacionales, provinciales, municipales, mucha militancia y una videoconferencia con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde ese momento este espacio brilló, miles pudieron recorrerlo, realizar deportes, utilizarlo para lo que fue ideado y creado.

Hasta diciembre del año 2015, dónde el gobierno del cambio nos arrebató los sueños, la alegría; cuando empezó la persecución política, no solo a los militantes y dirigentes, sino también a los símbolos del kirchnerismo, desde bustos hasta letras.

Mar chiquita no estuvo exenta de esto. Mar Chiquita vivió en carne propia está persecución, Mar Chiquita sufrió la erradicación de uno de estos símbolos, un nombre, el nombre que pasó a la historia, Néstor Kirchner.

Corría el mes de diciembre del año 2016 cuando los marchiquitenses nos despertamos con la noticia de que las letras lumínicas de este parque no estaban, habían desaparecido, noticia que rápidamente se replicó a nivel nacional.

Desde ese momento la militancia se movilizó para que devuelvan las letras, para que devuelvan la historia que cruelmente querían arrebatarnos.

El ejecutivo de turno del radicalismo de Carlos Ronda no daba explicaciones. Los concejales de cambiemos presentaron un proyecto para cambiar el nombre, el bloque del FPV solicitaba explicaciones mediante informes y los militantes pedimos las letras, siempre pedimos las letras.

El concejal Arrechea del PRO pronunció fuertes palabras durante una sesión del HCD. Eso no hizo más que lastimar y avivar la llama de la militancia. Había comparando al compañero Néstor con Hitler, Franco, Videla y Massera; aunque trató de aclarar que no quería ofender, el daño ya estaba hecho.

Finalmente por unanimidad el Concejo Deliberante aprobó que el nombre quedara y que las letras fueran puestas nuevamente, pero el Ejecutivo no lo hizo.

Pasaron los meses y el intendente realizó declaraciones donde aseguraba que se habían retirado ya que estaban deterioradas y que serían colocadas, pero no solo eso no ocurrió sino que aparecieron fotos donde se veían las letras tiradas y rotas en el corralón municipal de Coronel Vidal, como si fueran basura, como si no valieran nada.

Al no tener respuestas, en dos ocasiones el nombre apareció pintado con aerosol, para recordar lo que nos estaban negando y en esas oportunidad se encargaron de taparlo, como si con una lata de pintura pudieran tapar todo el amor que Néstor nos hizo sentir.

Organizamos una jornada para pintar, una jornada especial donde cientos de militantes de diferentes espacios y vecinos participamos, a plena luz del día, con alegría y emoción, las letras se fueron pintando y una vez más el nombre estaba plasmado en esa pared, cómo símbolo de militancia, de convicciones, de lucha, de amor.

Ese día se plantó un árbol para dar un nuevo comienzo, un gran recuerdo para los que pudimos ser parte de ese maravilloso momento, para los que estamos hoy acá y para los que ya no están con nosotros.

No se volvió a tapar, nadie tocó nuevamente esas letras, se dieron cuenta que no importa las veces que traten de ocultarlo, de taparlo, de desaparecerlo. El pueblo, la militancia nunca podrán olvidar lo que Néstor nos transmitió los derechos que reivindicó, lo que significa para la historia.

El 10 de febrero del año 2020 la realidad fue otra. A dos meses de la vuelta de un gobierno nacional y popular, las letras blancas fueron puestas, (no son las mismas, son mejores, siempre vamos a volver siendo mejores), la emoción es palpable en el partido de Mar Chiquita, años de lucha para ver esas letras brillar a la vera de la ruta 2.

Ya no pueden perseguirnos, ya no pueden taparnos, ya no pueden desaparecernos, por qué Néstor Kirchner vive eternamente en nuestros corazones.