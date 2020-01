JAVIER NAVARRO: “LA ESTADÍSTICA NOS MARCA QUE EL 80% DE LOS HECHOS SON CON LA MODALIDAD DE ESCRUCHES”

Durante el mes de enero se registró una preocupante cantidad de hechos delictivos en la costa del Partido de Mar Chiquita y la comunidad se puso en alerta. Por su parte, el Director de Seguridad del municipio, Dr. Javier Navarro se refirió al tema y aseguró que se está trabajando en una pronta solución y confirmó que no alcanza la cantidad de agentes asignados al Operativo Sol en el distrito.

En el marco de una ola de robos que sufre la costa marchiquitense, el responsable del área de Seguridad brindó una entrevista en el aire de BÚNKER 91.9 FM donde realizó un repaso de los casos y destacó que “no estoy diciendo que estamos bien, pero tampoco estamos mal o en situación de emergencia, estamos trabajando en eso con lo que tenemos”.

En cuanto a los robos de las últimas semanas reconoció que hay una sospecha sobre quiénes serían los autores ya que utilizarían un mismo vehículo y modus operandi.

El último fin de semana, Navarro coordinó tareas de control en las entradas a las localidades de la costa norte de Mar Chiquita y destacó que se trató de “un trabajo coordinado entre tránsito y hay que agradecer la colaboración de Alejandro Etchemendy y al Delegado Antonio Contardo junto con el Delegado Marcelo Pigliacampo que se pusieron de acuerdo con el Subcomisario Cristian Alí para hacer un operativo cerrojo en el Partido de Mar Chiquita, eso tiene un efecto sorpresa y también era para ordenar el tránsito y el estacionamiento de los vehículos que hay por ejemplo en la boca de la entrada de Mar Chiquita, esto estaba bastante complicado ya que estábamos escasos de recursos y de personal, tanto Cristian Alí como transito se pusieron de acuerdo e hicimos un operativo en el cual también surgen pedidos de captura, entre otras cuestiones que si no se hace el operativo no surgen”.

Por otra parte, el funcionario se refirió a la denuncia realizada por el dirigente radical, Mariano Marquinez. “En el caso de Mariano (Marquinez), yo me puse en contacto con él, como hacemos con todas las víctimas de escruches, de robos y de hurtos, y nos ponemos a su disposición y estamos trabajando en la averiguación. En ese caso en particular, sin dar mucho detalle de la investigación, estamos investigando una vinculación con otros escruches porque la modalidad ha sido la misma y esa franja horaria que ocurrió el hecho, también ocurrió en otra vivienda más”.

En ese sentido, el Director de Seguridad de la comuna opinó del escaso personal policial designado para el Operativo Sol de esta temporada y afirmó que “no alcanza”.

“No, no alcanzan, no podemos preocuparnos, tenemos que ocuparnos, tampoco quejarnos y hacer un muro de los lamentos y llorar por lo que falta. Aunque vengan 200 efectivos del Operativo Sol nunca va a ser suficiente, así que recibimos esto y tenemos que manejarlo y administrarlo con lo que tenemos. Asumimos el 10 de diciembre, yo ya tenía un relegamiento hecho y un panorama con el que nos iba a alcanzar, con un parque automotor al 50% de su operatividad, muchos envestidos con sus carpetas médicas”, dijo y agregó: “Uno también en este área tiene que ir conociendo a la gente, a los agentes de seguridad, cómo trabaja, la modalidad. Antes de asumir nosotros nos pusimos de acuerdo con Darío Valles, que realmente tuve desde el primer minuto la predisposición de él, la cual puso a servicio todos los efectivos para trabajar en conjunto. Es verdad que encontramos una zona caliente en algunos lugares en la costa, se bajó mucho el índice de delitos, no es lo ideal, no voy a ser con esto hipócrita, obviamente no tapo el sol con un dedo pero estamos trabajando, A veces lo que sale a la luz o a la prensa son los hechos pero nunca va a salir lo que se evitan”.

Asimismo declaró que “hay muchos grupos de WhatsApp, a veces de vecinos “ojos en alerta” “alerta de seguridad”. Estamos trabajando, sabemos de nuestras limitaciones, tenemos 49 agentes que han llegado últimamente, tres móviles policiales que han venido a la costa, uno de ellos va a Mar Chiquita a cargo de Alí, dos quedaron acá, estamos reparando dos unidades más, reparamos una moto que está hace meses abandonada en la comisaría, los chicos están trabajando las 24hs, los llamo a la mañana, a la madrugada, al medio día y están atentos”.

Sobre los últimos hechos en materia de seguridad explicó: “La mayoría de los autores de los hechos no son de acá, son todos de afuera. A principio de la semana aprendieron a dos sujetos masculinos que estaban escalando una propiedad, es decir, el delito ha mutado, ha cambiado, son gente que vienen de afuera y obviamente que también la ocasión hace al ladrón, saben que el turista se va a la playa, si te ven cargando la sombrilla, el equipo del mate, el auto y te vas, saben que no vas a volver en un par de horas. Ellos están, te están vigilando, están al acecho, pegan dos o tres vueltas. Santa Clara del Mar es un lugar tranquilo, mucha gente elige este lugar por la tranquilidad”.

“Estamos viviendo en la Argentina, Santa Clara no es una isla, de hecho estamos a 20 minutos de Mar del Plata que está en crisis en la seguridad, le llegaron 400 policías menos, entonces, Santa Clara del Mar, Mar Chiquita sigue siendo una opción. Obviamente que hechos va a haber. Hoy la estadística nos marca que el 80% de los hechos son la modalidad escruches, hemos tenido en el verano dos calificados, el calificado se refiere a aquel delito en la cual hay ruptura, violencia sobre las personas o abuso de armas. Hemos tenido uno en Atlántida el cual tres delincuentes armados buscaban dinero, eso también pasa muchas veces por las famosas batidas o entregadas o alguien del circulo de la familia o los amigos marcan a alguien que tiene dinero, se ve que se equivocaron de casa porque no era el domicilio que estaban buscando. En el otro la policía los atrapó, entraron a la casa a las dos de la mañana, parten el coche y la policía rápidamente gracias al GPS logra localizarlos y los atraparon”, aseveró.

Por último remarcó: “No estoy diciendo que estamos bien, pero tampoco estamos mal o en situación de emergencia, estamos trabajando en eso con lo que tenemos, estamos administrando los recursos que la provincia nos ha dado, administrando los recursos que nos tocó manejar, estamos trabajando fuertemente una vez que pase la temporada en un plan de seguridad y estamos gestionando la provincia para que los móviles queden uno o dos queden en Santa Clara”.