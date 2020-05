JORGE PAREDI: “EL LUNES VAMOS A DECIDIR OTRAS PROPUESTAS QUE TENEMOS SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS”

El Intendente del Partido de Mar Chiquita realizó una videoconferencia en las redes sociales de la comuna para informar sobre la continuidad del aislamiento social y preventivo dentro del Distrito. Asimismo se desligó del único caso de coronavirus que se registra en el Partido: “debió permanecer en Mar del Plata, porque su domicilio es allá”, declaró.

Este viernes al mediodía, el Jefe Comunal decidió cambiar la modalidad en la comunicación respecto de la situación de la Pandemia Covid-19 en el Partido de Mar Chiquita y realizó una videoconferencia de la que también participó el Secretario de Salud, Dr. Fernando Vargas.

Vargas comenzó relatando la situación y enfatizó en que el caso del médico contagiado de coronavirus no pertenece a Mar Chiquita, a pesar de vivir en el distrito desde el mes de marzo: “Tenemos alojado en el partido un caso positivo de la ciudad de Mar del Plata, el caso es de la ciudad de Mar del Plata, decidió hacer su aislamiento en nuestro partido, obviamente con los controles estrictos tanto sanitarios como de seguridad”, dijo.

Y comunicó que “A raíz de eso tuvimos que realizar siete hisopados a contactos del paciente que sí son personas de nuestro Partido, los resultados –gracias a Dios- dieron negativo así que ahora estamos con cero casos sospechosos”.

Por su parte, el funcionario también se refirió a otros aspectos de la cuarentena en lo que refiere a su cartera: “Continuamos con la campaña de vacunación. La semana vamos a seguir vacunando. Muy pronto inauguraremos en nuestro hospital nuestro oxigeno central, ya está muy avanzada la obra. Seguimos trabajando en la prevención y el aislamiento social”, explicó.

Por otra parte, tomó la palabra Jorge Paredi y criticó duramente al único paciente infectado que hoy tiene Mar Chiquita: “El paciente que tenemos es de Mar del Plata y vino a permanecer en la segunda casa que tiene que es en Balneario Parque Mar Chiquita, aunque debió permanecer en Mar del Plata, porque su domicilio es allá y decidió hacerlo en el Balneario Parque, donde tiene su otra casa y sin aviso a nosotros. Ahora está ahí controlado por nuestro equipo de salud”, subrrayó.

“Pitingo” también habló de la flexibilización de la cuarentena dentro del Partido marchiquitense y destacó: “Hemos recibido de la provincia algunas autorizaciones concretas que habíamos solicitado para otra actividad como el tema de lavadero de auto, las obras civiles de carácter privado, en un esquema que se hace con trabajadores locales, no permitimos que ingrese gente de afuera. Solamente hay gente de afuera en las obras públicas”.

Y sostuvo que “la provincia también autorizó la pesca artesanal, pero debemos seguir el protocolo de que prefectura haga la autorización pertinente para el ingreso del mar. Todavía falta este punto de parte de prefectura”.

Por último enfatizó: “El lunes vamos a decidir otras propuestas que tenemos sobre actividades deportivas y recreativas que todavía no hemos tomado ninguna decisión pero lo hacemos por precaución, estamos seguros que esta pandemia se combate con mucha precaución, prudencia y con los protocolos de rigor, no queremos agotar etapas que todavía no estamos seguros. Mientras tanto no hay salidas recreativas, somos muy estrictos en el control.

Lo que vamos a hacer para protegerlos a ustedes. Tenemos que ser muy cuidadosos, los delegados tienen precisas instrucciones para controlar a la gente. Estamos asistiendo a más de 700 familias en todas las localidades, en ningún momento vamos a dejar que a esas familias les falte algo. Todavía no llegamos al pico y tenemos que ser muy cuidadosos”.

PARTE DIARIO CORRESPONDIENTE A ESTE VIERNES 15 DE MAYO EMITIDO POR EL MUNICIPIO:

Parte diario – Viernes 15

📍 Se desestimó el único caso sospechoso del distrito. Dio negativo de COVID-19 el resultado

📍 No se registran nuevos casos sospechosos ni confirmados

📍 Alrededor de 3500 personas se vacunaron contra la gripe

📍 Continúan los estrictos controles en los ingresos a las localidades del distrito

📍 El Municipio aguarda la respuesta de prefectura para habilitar la pesca artesanal marítima embarcada