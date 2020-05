JORGE PAREDI PROMULGARÁ LA ORDENANZA DE FITOSANITARIOS

El jefe Comunal del Partido de Mar Chiquita avaló la ordenanza votada positivamente por todos los ediles que componen el Honorable Concejo Deliberante. De éste modo, se oficializó que dentro del territorio marchiquitense, los productores rurales pueden fumigar a una distancia máxima de 25 metros de los arroyos y 150 metros de las zonas urbanas.

Cabe recordar que el proyecto fue debatido en la sesión de este miércoles 13 de mayo y gran parte de la población se manifestó en redes sociales en contra de la misma y hasta solicitaron a “Pitingo” que vetara la ordenanza ya que dentro de los siguientes diez días tenía la facultad de hacerlo. Sin embargo, el alcalde de Mar Chiquita decidió promulgarla, ya que desde la Dirección de Asuntos Legales cole confirmaron a El Ciudadano que el decreto está listo y mañana por la mañana se firmará.

El intendente escuchó a los productores rurales quienes manifestaron que de no votarse la modificación tendrían pérdidas de hasta 300 mil dólares por hectáreas. Y lo económico estuvo, una vez más, por encima de la salud de la gente.

El Despacho de comisión de interpretación, reglamento y concesiones sobre Proyecto de ordenanza Fitosanitarios no tiene un autor claro pero intervinieron todos los concejales y tomaron como base un proyecto similar presentado por el veterinario, Oscar Flores, el cual regula su uso en el suelo marchiquitense.

La Ordenanza se aprobó en general por todos los ediles y en particular algunos artículos no fueron votados por las concejales Velázquez y Lescano.