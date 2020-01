JULIO RUGGIERO: “LAS BANCAS SON DE LOS PARTIDO POLÍTICOS”

El concejal de Juntos por el Cambio se refirió a la salida del bloque de los ediles Valeria Velázquez y Eduardo Orlandini. Para el ex delegado de Costa Norte, la determinación fue “sorprendente” y recomendó a la Unión Cívica Radical “analizar” lo sucedido.

En una entrevista que brindó a BÚNKER 91.9 FM, el concejal de la oposición Julio Ruggiero opinó de la ruptura del bloque de Juntos por el Cambio: “Lamento que haya sucedido”, dijo el edil que se mostró sorprendido por la determinación de Velazquez y Orlandini.

Según Ruggiero, durante la última sesión Extraordinaria que se realizó dos días antes de la confirmación de la noticia, nadie se imaginaba que se daría la ruptura: “Hemos estado siempre reunidos y coordinando la tarea a cumplir”. Me sorprendió, no hubo ninguna discusión entre nosotros”, sostuvo y agregó: “En la última sesión estuvimos todos juntos y no sabíamos nada. Dos días después nos enteramos de la decisión. Se pudo haber hablado antes, pero tomaron la determinación sin comentarlo”.

Asimismo, el concejal aseguró que “las bancas son del Partido Político” y argumentó que “la gente votó al partido, a una lista”. En tal sentido, recomendó al a las autoridades del Comité Radical “analizar la situación porque llegaron al Concejo Deliberante por medio de la UCR”.

Por otra parte, para Julio Ruggiero la determinación de Velázquez y Orlandini tienen un único beneficiario, el intendente Jorge Paredi: “Ahora el oficialismo tiene mayoría”.