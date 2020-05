LA CONCEJAL LEZCANO DEFENDIÓ A TERESA VERA: “SACAS TODO DE CONTEXTO”

La concejal oficialista salió en defensa de su compañera de banca, aunque no hizo referencia a la ordenanza por la utilización de fitosanitarios en Mar Chiquita y culpó a los que “opinan”.

El insólito comentario, vacío de contenido para que los vecinos puedan saber por qué el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que es fuertemente cuestionada por los ambientalistas, fue realizado por la concejal, enfermera y guardavidas, Andrea Lezcano.

La edil, ante la consulta de El Ciudadano en cuanto a su opinión sobre la nueva norma, dijo: “Sacas todo de contexto”. Para Lezcano, el problema es la prensa y no la evidente falta de conocimiento a la hora de defender la ordenanza que votó para su aprobación en general.

La notable falta de conocimiento de la concejal Andrea Lezcano, quedó en evidencia: “No supongas de audios que te mandan, tan solo para quedar bien vos y matar a los demás”. Así se refirió la edil del Frente de Todos para sostener los dichos de Teresa Vera, quien confesó que no sabía “técnicamente” lo que votaba a favor en recinto.

Andrea Lezcano llegó al Concejo Deliberante por ocupar el cuarto lugar en la lista de candidatos de Unidad Ciudadana en el año 2017, luego de un acuerdo político entre los dirigentes Jorge Paredi y Marcelo Sosa, ya que la guardavidas y enfermera estaba en el grupo de trabajo del ahora asesor técnico de la Agencia Nacional de Vialidad.

En el breve diálogo con El Ciudadano, Lezcano se calificó como una persona que no le gusta la agresividad. También aseguró que trabaja “con la verdad, no con suposiciones”. El enojo de la edil se dio luego que se conocieran sus intenciones de controlar la Unión de Guardavidas Agremiados de Mar Chiquita.

Sin embargo, con poco tiempo en el poder, Andrea Lezcano aprendió a la perfección el uso del “Manual P”: “Hay cosas que informas bien, pero otras te salta tu opiniones el cual hace que este medio no sea tan confiable”, dijo. En síntesis, según la concejal del Frente de Todos, para ser confiable no se puede opinar. Inconcebible. Lezcano, quien llegó al Concejo Deliberante a través del sistema democrático, no cree en él, ya que para poder conformarla, no se puede opinar.