LA DELEGACIÓN SANTA CLARA RECOMENDÓ A LOS VECINOS NO SACAR LA BASURA

Es por el conflicto que se mantiene en el Predio de Disposición Final de General Pueyrredón. Desde este lunes, los recicladores bloquean el ingreso como medida de fuerza en reclamo de un protocolo de bioseguridad y la utilización de lo recaudado por una tasa municipal para asistir a las personas. El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, no logró un acuerdo.

Los recicladores y la municipalidad de General Pueyrredón no llegan a un acuerdo y los camiones de residuos no pueden ingresar al predio para descargar los residuos. En ese contexto, desde la Delegación Municipal Santa Clara del Mar, informaron que si bien aún existe capacidad para prestar el servicio de recolección en contenedores, le recomendaron a los vecinos no sacar la basura durante este jueves.

En el momento que se resuelva el conflicto en el Predio de Disposición Final, la situación volverá a la normalidad.