LA EX CONCEJAL, VERÓNICA ALTAMIRANDA Y UN EMOTIVO ADIÓS A SU MARIDO CHRISTIAN

Una triste noticia se dio a conocer durante las primeras horas de este lunes. La muerte de Christian Andrés Yafac Barth, un reconocido vecino santaclarense, militante radical y pareja de la ex concejal Verónica Altamiranda, sorprendió a la comunidad local.

El hombre de 47 años perdió la vida alrededor de las 5 de la madrugada en un trágico episodio que tuvo lugar en el kilómetro 503 de la ruta 11 al impactar su moto con el cantero central de la autovía.

En una jornada de profundo dolor para su familia y allegados, Verónica Altamiranda dedicó unas palabras a su memoria a través de su perfil de Facebook.

“No sé qué decir….no sé cómo agradecer a todos…a mi familia…a mi hermana a Adrián…a mamá y papá…y a esta hermosa familia que todos los que lo conocieron saben que formaban parte. Con mucho dolor hoy despido al padre de mis tres hijos…a mi amigo…mi confidente…mi amante…mi ogro…mi abogado…mi seguridad….mi piso y mi techo. Al hombre que por más de 17 años nos aguantamos…nos odiamos…nos amamos loca e intensamente. Pero , por él, por la fuerza que todos me.dan …Chris o Vincent como algunos lo conocían…vivirá por siempre en mí y en sus retoños. Ahora está en un lugar mejor. Te amo. Hasta siempre”, relató.

Los mensajes de apoyo a la familia y en recuerdo a Christian se replicaron en las redes, tanto de parte de amigos, familiares y compañeros de la militancia radical, como es el caso de Matías de La Fuente quien también se expresó por este medio:

Verónica Cecilia Altamiranda

“Es dificil entender o razonar esta noticia. Por que hace 8 años te conoci gracias a

y. A partir de ahi me senti parte de una familia. De tu familia. Pasamos las malas y pasamos las buenas. Lloramos y nos reímos. Cuando se podia asado, y cuando no, panchos y unas latitas para prindar… amistad que trascendió la politica siempre y nos unia la música, las ganas y los gustos. Hoy, cuando me entere de tu partida, estaba estudiando un poco y en ese momento, me acorde cuándo en epoca de finales y frustración,con lagrimas en los ojos me decias que yo iba a ser el pediatra de Tupac…. siempre estabas para los demas aunque vos estuvieses destruido… gracias por atenderme el teléfono a las 4 am o pasar a buscarme para cagarme a pedo y para celebrar.. Siempre incondicional boludo…. te llevas todos mis secretos, y yo me voy a guardar siempre los tuyos. Como tus chistes, anecdotas y consejos…