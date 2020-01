LA PEOR PUBLICIDAD: DENUNCIAN QUE FUERON AMENAZADAS POR EL RESPONSABLE DE UN HOTEL DE SANTA CLARA

La noticia tomó trascendencia en los portales de noticias más visitados del País. Se trató de un grupo de turistas que se alojó en un resort de Santa Clara del Mar y pasó una muy mala experiencia con el alojamiento por la falta de servicios y problemas de higiene, pero lo peor llegó cuando llamaron a quien figuraba con anfitrión para reclamarle: “Hacés un quilombo más, jodes al lugar y yo me ocupo de vos antes de que salgas de Santa Clara”.

Según publicaron los portales minutouno.com y C5N, “se trata de un establecimiento que no tiene cartel que lo identifique y que, averiguaron luego en la Secretaría de Turismo, tampoco está habilitado. Las turistas aseguran que, al llegar, el baño estaba sucio, en la habitación había telarañas, también faltaban almohadas y toallas para las seis. Nunca hubo agua caliente. También debieron pedir que les reemplazaran las sábanas porque estaban sucias, y al reponérselas les dieron juegos manchados”.

Además, las turistas aseguraron a minutouno.com: “La chica que nos tomó los reclamos nos dijo que todo el año pasado habían recibido ese tipo de denuncias y que todavía no lo habían podido clausurar”.

Como si fuera poco, “desde la Secretaría de Turismo las volvieron a llamar para contarles que habían dado curso al reclamo y para pedirles la denuncia policial a fin de adjuntarla”.

Las turistas grabaron la última conversación con el supuesto responsable del lugar: “No la molesten a Melina porque yo me voy a hacer cargo de la situación aunque no sea mía ¿está claro?”. “Dale el mail y yo te mando la factura y se termina acá ¿Está claro? Porque si no, entramos en otra cosa que no me gusta, no me conviene y a vos menos que a mí”.

Cuando le pidieron que les devuelvan la plata se puso peor: “Resarcimiento económico nada, te mando la factura y no sigas más porque ya me está molestando”. Luego se negó a identificarse: “No te interesa, no tengo por qué darte el nombre. Vos dale a Melina las cosas y no me rompas más las pelotas porque me vas a calentar de verdad y te vas a arrepentir. Van a ser las peores vacaciones que vas a haber pasado”.

El establecimiento está ubicado en la avenida Mentón casi Montreal, no cuenta con habilitación y se esperan medidas por parte de la municipalidad de Mar Chiquita.