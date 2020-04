LA ÚNICA POSTA LA TIENE JUANCHO ORENSANZ: EL DÍA QUE EL DINERO NO PUDO COMPRAR LA HISTORIA DE SANTA CLARA

19 años pasaron de la crisis del 2001, un estallido social que desposeyó a muchas familias de sus bienes. Una época en donde solo los ‘vivos’ la pasaron bien por tener algunos dólares, pero si hay algo que no se compra es la historia. Juan Orensanz, (Juancho para los que lo conocen) se hartó y relató cómo perdió ‘La Posta del Ángel’: se quedaron con el edificio, con el logo y con sus clientes pero la historia que no pudieron construir se la apropiaron y esa bronca no se pudo ocultar más.

Uno de los pioneros de Santa Clara del Mar, una familia descendiente de los fundadores de la localidad costera del Partido de Mar Chiquita contó la triste experiencia que vivieron el día que por sólo 60 mil dólares, aprovechando una crisis social y económica en Argentina, les quitaron su hogar y se apropiaron de su historia para atraer turistas. Hoy La Posta del Ángel ya no es lo que era pero lo que indigna a Juancho Orensanz es cómo –en la actualidad- se sigue relatando una historia a medias.

Aunque la historia continuó en El Balcón de los Santos, Juancho relató su verdad en las redes sociales, explicó cómo nació la idea de crear La Posta del Ángel, su logo y su identidad. También le pidió a los actuales propietarios que si van a seguir apropiándose de su historia: “Nomás cambien el nombre de mis abuelos y listo. Ya pueden contarle a la gente la ‘Historia del Angelito’”.

AQUÍ SU RELATO:

ME HARTÉ.

A los “Señores” Alfredo “Fredy” Maya & Juan José “Juanjo” Paz:

Después de 20 años de vuestra TRAICION PREMEDITADA, ESTAFA MORAL y ROBO de IDENTIDAD, les digo:

No tengo NADA que perder, soy viejo, mis padres y mi único hermano, “Lobo” murieron hace años.

Ustedes “fingiendo amistad” (por ser proveedores de ropa), cometieron una traición cobarde y premeditada durante años.

“COMPRARON” al precio vil de U$60.000 en subasta pública ordenada por el Banco Nación (mi acreedor hipotecario, el cual no me dio ninguna chance de refinanciar en plena crisis del 2001), el edificio de “La Posta del Ángel” en pleno corralito de 2001 coimeando a los entonces gerentes y con un “CREDITO BLANDO” del mismísimo Banco Nación, el rematador.

Pero esta acción artera no los habilita ni MORAL ni ETICAMENTE a ROBARSE IMPUNEMENTE LA HISTORIA de 40 años de muchísimas personas decentes, sanas, nobles, solidarias, que trabajaron sin la avaricia que caracteriza a buitres carroñeros como ustedes.

No solo se ROBARON EL NOMBRE, también el LOGOTIPO, un angelito muy querido con una historia de amor relatada mas abajo. Ustedes se defecaron en la vida ajena.

Es de mediocres y delincuentes apropiarse no solo de los bienes, sino de ideas como:

– La “CERVEZA”, pregunto: ¿¿que hicieron ustedes por el desarrollo de la cerveza cuando nadie daba 2 chelines en los 80´s?? Aprendan de mis fieles amigos Leo Ferrari y Pablo Rodríguez de “ANTARES” (1998) o de Lionel Vogrig de “KAUNAS” (1999)

– “ARTESANIAS LATINOAMERICANAS”, lo que era un museo UNICO lo convirtieron en una baratija de “Todo x 2 pesos”.

La única y auténtica “Posta del Ángel” murió el 5 de Noviembre de 2001 cuando ustedes se apoderaron TODO “llave en mano” por unos miserables U$60.000.

Un edificio de 1.000m2 cuyo enorme vitral francés del siglo XIX vale más de lo que ustedes pagaron y 1.000m2 de jardines con rosales, hiedras, flores y plantas que mi madre cultivó durante décadas.

No tienen el más mínimo respeto y vergüenza de seguir usando el nombre y el “ANGELITO” de mis abuelos.

¿Porque no le ponen “El castillo de Freddy Maya” o “El rincón de Paz”?

Inventan su propia historia, así siguen engañando a la gente atribuyéndose el origen de La Posta del Ángel.

JUAN MARIA ORENSANZ

ASÍ NACIÓ LA POSTA:

Luego de morir mi padre en 1970, un día decidimos con mi madre registrar el nombre “La Posta del Ángel”.

Pero no teníamos un logotipo, un angelito que nos convenciera.

Una tarde mi madre me muestra un papel amarillento, era un “factura” de la “Casa Ideal de los Novios”. Tienda establecida en 1881 sobre la ochava nordeste de Paraná y Bartolomé Mitre, en Buenos Aires, entonces llamada calle Piedad. Esta casa, desaparecida después de 75 años de ventas al detalle, cerró sus puertas en 1956.

El viejo papel era una factura de 1914, año en que se casaron mis abuelos maternos. Eran inmigrantes gallegos. Mi abuela Luisa Carmen Remeseiro tenía 14 años y mi abuelo Jacinto Barreiro 25 años. En la factura se leía la compra de ropa para el casamiento…

Ese hallazgo tan simple y tan lejano en el tiempo nos fascinó.

Pero el descubrir que el logotipo de la “Casa Ideal de los Novios” era un “Cupido”…

un “Angelito” sobre un anillo, con su arco y su carcaj con flechas de Amor nos maravilló aún más.

Mirando el pequeño grabado con una lupa descubrimos que en el “carcaj” de las flechas había tres letras: “CIN”… “Casa Ideal de los Novios”.

Ya teníamos NUESTRO ANGELITO !!!

La tienda había cerrado en 1956… Así que no le “robábamos” nada a nadie, por el contrario era un “condimento” más para la historia de “La Posta del Ángel”.

Desde entonces lo incorporamos relatando siempre su curioso origen.

Y lo registramos junto con la marca “La Posta del Ángel”.

Pero el 30 de Septiembre del 2001 el registro vencía… y no teníamos los $500 para renovarla.

La Posta estaba herida de muerte. Al igual que miles y miles de empresitas familiares que no pudieron resistir el “dólar barato” de Menem – Cavallo – De la Rua. En esa década era más barato ir a Cancún que venir a Santa Clara.

Pero los buitres siempre rondan donde hay moribundos.

Así que “dos amigos”, los “Sres” Maya & Paz ya tenían todo listo para registrarse la marca “La Posta del Ángel” y el “Angelito”.

Así lo hicieron el 1º de Octubre de 2001, al día siguiente de vencido.

Con el nombre “registrado” en el buche, fueron al remate el día 5 de Noviembre de 2001 “avisando” a los demás interesados que “ellos eran los dueños del nombre”. Automáticamente el edificio perdió valor, y estos individuos lo compraron por la base, $60.000… un precio VIL.

El “Sr.” Alfredo “Freddy” Maya no conforme con la compra, vino directo a La Posta donde vivíamos con mi entonces compañera Lidia Lukaszewicz y nuestros cuatro hijos chiquitos. Manuel tenía dos años, Mili cinco, José seis y Sol once.

Este buitre golpeó la puerta…

Y sin esperar el consabido “Adelante”…

Entró y dijo textualmente con cara sonriente y sobradora:

– “Cierto que ahora no tengo que pedir permiso para entrar… ahora esto es mio”

Créanme amigos que pasaron VEINTE AÑOS y TODOS LOS DIAS RECUERDO ESA….

¿Cómo se le puede llamar a eso?

¿Traición?

¿Puñalada trapera?

¿Beso de Judas?

Solo Lidia contestó algo… yo estaba tan abatido y vencido que lo único que quería era irme con mi familia a cualquier parte…. lejos… muy lejos.

Estos chacales oteando a esta familia “desangrada” nos alquilaron inmediatamente una casita donde dormíamos los seis en un altillo.

Tenían que sacarnos “rápido” aprovechando que estábamos con la moral bajo tierra.

A nosotros… y a Asunta y Gilberto Tiépolo con su flia que habían venido a vivir a la Posta ya que les habían rematado La Romana unos meses antes.

Quien quiera corroborar esta pequeña historia de “traición” no tiene más que preguntárselo a Carlitos Tiépolo ya que la inmensa Asunta ya murió.

Si miran con atención el “angelito”, verán en el carcaj las letras CIN (Cas Ideal de los Novios)

NOTA para los “dueños”: Señores Maya y Paz, ya tienen material en esta página para seguir apropiándose de historias de vida ajenas.

Nomás cambien el nombre de mis abuelos y listo!! Ya pueden contarle a la gente la “Historia del Angelito”