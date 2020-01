LOS CAMINOS DE LA VIDA – Por María Elisa López

Carlos tiene 62 años, se fue a vivir a Ushuaia cuando tenía sólo uno. Cuando le pregunté su edad me dijo 23…”Me planto en la edad que sigo haciendo las mismas cosas, la edad en que conocí y entendí el desapego”.

Viene en su bicicleta desde el fin del mundo y hace esos 23 años que se subió a la misma y que no deja de pedalear, “no sé por qué me quedé tantos días acá, no soy de buscar las respuestas inmediatas, medito y pienso que las casualidades no existen, sólo las causalidades”.

Lo conocí en Mar Chiquita, sin dudas porque para mí ese lugar también tiene más de causalidad que de casualidad. Me llamó la atención su mirada y la extraña coincidencia de haberlo visto por internet hace un tiempo en un documental. “Soy ciclista desde los 8 años, creo que la partera sacó antes a la bicicleta del vientre de mi madre que a mí”

Y un día dejaste todo y te fuiste sin mirar atrás, y….qué pasó, le pregunté. “No pasó nada, todo se acomodó y cada uno siguió con su vida…siempre es así”. Tiene dos hijos de 32 y 27 años; se comunica con ellos siempre “hablo todos los días con mis hijos”.

Carlos me contó en esta charla que recorrió toda la Argentina, que conoce esos lugares que poca gente visita, que no lo motiva la geografía sino cómo es cada sociedad, cómo se relacionan las personas, las formas de vida en cada pueblo, paraje, ciudad, en este país tan diverso. “No podía salir a recorrer el mundo si primero no conocía cada rincón de mi país”.

Cada historia, cada anécdota contada por él es atrapante, la gente lo para y se detiene sin apuro para intercambiar una idea, para dar una respuesta a preguntas que casi siempre no son para él, son esas preguntas que nos hacemos a nosotros mismos cuando nos enfrentamos con alguien que se atrevió ir tras un sueño. Vivió en Santa Clara del Mar hace unos años, mucha gente lo recuerda también. Realmente no lo conocía.

Es muy probable que en algún momento te lo cruces, va en esa bicicleta y un carro naranja. Tiene un cartel que te pide una colaboración de 10$ por delante y otro que te agradece que lo acompañes en este viaje por detrás. Le pregunté si la bicicleta tenía nombre y ahí nomás me contó otra anécdota “se llama la Poderosa, y tengo que pintarlo, aún no lo hice”.

No son los caminos y las rutas los que nos llevan a viajar y mucho menos a tomar decisiones; son los caminos de la vida. Cuando te encuentres con Carlos anímate a conversar con él, a hacerle esa pregunta que sin duda va a ser más para vos que para él…a lo mejor tenés muchos caminos que no te animás a recorrer.