MANO A MANO CON ANTONIO CONTARDO: “ALGUNAS COSAS IMPORTANTES HICIMOS, SI BIEN NO SÉ SI RESALTARLO PORQUE ES NUESTRA OBLIGACIÓN ”

A un mes y medio de asumir como Delegado Municipal de Santa Clara del Mar, Antonio Contardo dialogó con El Ciudadano de Mar Chiquita y analizó sus primeros días en el cargo y en el contexto de los “100 días para restaurar”.

El funcionario abordó los principales temas que corresponden a su área y detalló el estado en el que recibió la maquinaria, habló de “las bombas” que le dejó Alfredo Rabino, una millonaria deuda que también dejó la gestión anterior y que puso en riesgo la recolección y depósito de residuo durante la temporada y adelantó qué va a pasar con los empleados municipales y con la organización de la Fiesta Nacional de la Cerveza, donde no descartó la presencia de artistas de renombre nacional, aunque no son la prioridad del municipio.

El dialogo con el Delegado Municipal de Santa Clara del Mar, Antonio Contardo comenzó con uno de los temas que más le preocupa al funcionario: la maquinaria y la resolución urgente de las problemáticas de los vecinos:

“Venimos trabajando muy fuerte, esto es algo que se ve día a día, que los vecinos los van notando, por suerte tenemos el reconocimiento de los vecinos, si bien saben que faltan miles de cosas por hacer, tambien saben que nosotros hacemos todo lo posible con lo que tenemos y de la forma que podemos porque acá hay una realidad, nosotros no encontramos ni siquiera una sola máquina funcionando”, relató Contardo.

Y continuó: “Encontramos un caos, cuando me decía Rabino: ‘lamento tener que dejarte una bomba’, no me dejó una bomba, me dejó Hiroshima, esto es caotico”.

“Los camiones de la basura, por ejemplo, éste sábado por primera vez pudimos salir a recolectar los

residuos con tres camiones propios funcionando más o menos bien. En este moemnto le estamos

cambiando cubiertas porque los camiones estaban con la tela al aire y pinchabamos una goma con un escarbadientes cada tres cuadras. Pudimos conseguir comprar cubiertas, compramos seis, hoy llegan otras cuatro y asi estamos, renovando las cubiertas a los camiones para poder salir y que el servicio sea eficiente, que no estés vos con siete u ocho mil kilos de residuos arriba del camión y tengas una goma pinchada y para cambiarla es un drama, un problema gravisimo y así es en todas las áreas”, explicó.

Y destacó: “Por ejemplo, encontré en el galpón de atrás del cementerio, que todavía están ahí dos palas tiradas y no funcionan ninguna de las dos. La pala principal, que estaba en el corralon, que es la que maneja Daniel Sánchez, está con el motor fundido. Con días de calor como el de ayer o el

de antes de ayer, trabajamos media hora y la tenemos que parar una hora para que se enfrie y volver a seguir. Echarle aceite cinco veces por dia para que ande.

Esa es la realidad que tenemos hoy, yo tengo que agradecer profundamente a Felix Arbizu, a los

muchachos del corralón en general, tanto mecánico como empleados. La gran colaboracion que

tenemos en reparar, en desarmar, no fijarse horario, un sábado un domingo. Realmente estoy orgulloso de la gente que tengo en el corralón que me están dando una ayuda importantisima para poder llevar adelante este momento tan dificil que vivimos, con la esperanza de que con la brevedad vamos a estar mucho mejor”.

En el mismo sentido se refirió al corte de pasto y luminarias en la localidad costera y destacó el trabajo que realizan los empleados municipales afirmó que es esa su obligación como funcionario: “Nosotros algunas cosas importantes hicimos, si bien no sé si resaltarlo porque es nuestra obligación pero, en Camet Norte después de un año se cortó el pasto. Y la gente, algunos critican, dicen: ‘afilen las cuchillas, no el pasto’, realmente cuando vos hacés el primer corte después de un tiempo, no le cortas el pasto a un pasto tiernito que queda como un parque, le cortas el pasto a unos yuyos gruesos, secos y duros que cuando los cortás no quedan de la misma calidad. Seguramente el segundo corte, que lo vamos a empezar probablemente en febrero va a ser mucho mejor”, dijo.

Y detalló: “Nosotros estamos trabajando con dos frentes, yo lo dije el primer día. Lo urgente, lo necesario ya se ataca de la forma que se puede. Tuve criticas porque andaba con un camión recolector de residuos que no le funcionaba la pala prensadora, cosa que es verdad, tambien tuve algunas críticas pero teníamos que sacar esto adelante. Hoy decimos con orgullo que tenemos tres camiones. El camión número uno le tuvimos que bajar la caja de velocidad y cambiarle los engranajes porque no entraban los cambios, estaba roto un rodamiento que lleva en la directa que no permitía pasar los cambios, había un problema, se rompía, había que sacar la tapa de la caja y en el dia se volvio a poner y se sacó el camión en marcha. El otro camión hacía siete u ocho meses que estaba tirado en Mar Chiquita al lado del corralón, le habían puesto los inyectores nuevos, no lo habían puesto en marcha nunca, estaba tirado ahi. Lo mandamos a buscar, lo remolcamos hasta acá, le cambiamos el gasoil, lo limpiamos, le hicimos todo lo que había que hacer, le renovamos la instalación eléctrica, los primeros días levantavamos solo en el día porque no tenía luces, después de a poco se le fueron poniendo las luces. El tercer camión, cuando llegó me dice Zweifel: ‘este camión, fuimos a la metalurgica, sale $125.000 arreglarlo’,en le mes de agosto, no lo pudimos mardar porque no habia plata. Renovamos el presupuesto, ese presupuesto es de $185.000 necesitamos solo $125.000, lo hablamos con la metalurgica, lo llevamos, le pagamos y hoy el camión anda con la pala compactadora nueva y queda para reparar, en el mes de febrero porque se fue de vacaciones la gente de la metalurgica 15 días, el otro que tenemos que tiene la pala rota. Tal es así que ayer y antes de ayer le dimos ayuda a Mar Chiquita a levantar los contenedores que estaba con problemas de recolección”.

“O sea que estamos haciendo un trabajo importante en la recuperacion de la maquinaria y poder sostener esto”, aseveró contardo y reveló una importante deuda que dejó la gestión Ronda y que puso en peligro la limpieza en la costa: “Llevamos 135.000 kilos de basura entre vienes, sábado y domingo. Están los papeles de la balanza de Mar del Plata cuando entraron dia por dia. Yo controlo mucho todo eso porque eso se paga cuando vos vas a descargar tenés un costo por cada kilo de basura que entra, que esta gente estuvo tres años sin pagarlo y que estuvimos al borde de que no nos permitan descargar más porque se deben aproximadamente entre tres o cuatro millones a la gente que maneja la empresa, el predio de residuos finales de Mar del Plata y esa es otra bombita que nos dejaron adentro, que al final de temporada nos digan que no podemos descargar mas porque debemos 3 o 4 palos, sabiendo que nosotros en estos momentos no estamos en condiciones para pagar ni diez mil pesos. Entonces, estamos re complicados economicamente pero saliendo. Estamos yendo para delante enserio y haciendo base firme para que esto sea funcionable, que no sea diez minutos”.

Por otra parte, “El Vasco”, resaltó que “estamos tratando de mejorar las luminarias, con un trabajo importantisimo tambien electromecanica, estamos colocando iluminarias algunas nuevas, no muchas ya que no las tenemos, de acuerdo a la provisión de repuestos que tenemos vamos reparando las iluminarias que no funcionan, estamos reparando todos los dias 20 o 30 luminarias, estamos con un sistema de guardia que aplicamos en el verano y que también agradecerle a los muchachos el tema de que de noche se apagaban tableros y había problemas y, la gente sale o lo habra visto en las redes a las 22hs, a las 2am o 23hs el camioncito y cambian con tractores y arreglan tableros y sacamos trabajando el sistema a delante y eso se logra porque la gente que está trabajando confia en la gestión y saben que van a tener respuesta de la gestión, que nosotros no lo vamos a dejar abandonados como tampoco vamos a regalar nada”.

En la misma línea, Contardo le llevó tranquilidad a los empleados “que trabajan”: “es decir, nosotros no venimos acá a regalar nada, acá nadie cobra horas extra si no trabaja, acá tengo el listado de la gente que cobraba horas extra, no te voy a dar los nombres porque sería de mal gusto de mi parte pero realmente ver que gente que estuvo dos años en la casa sin venir a la municipalidad, cobraba $16.000 $17.000 de horas extra por mes y un técnico de electro mecanica que trabaja todos los dias subido a un camión cobraba $2000 o $3000 a lo sumo, muestra la digitación en el cobro de las horas extra. Acá cobraba el que era amigo de ellos , por que tenía alguna relación o que correspondía politicamente a algo. Acá no cobraba el que trabajaba y eso se

terminó. Si yo tengo que pagarle a un tipo por politica me voy a mi casa , acá los que trabajan cobran, y cobran bien y eso se los garantizo, porque yo sé reconocer a la gente que trabaja”.

Por último, el funcionario se refirió a la próxima Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal y brindó detalles de cómo estará conformada la nueva comisión, la organización del patio cervecero y la exclusividad de productores y artistas locales. “Nosotros vamos a tener una reunión final hoy con una comisión que se formó de la cerveza, que la integra: Laura Bravo, Bocha Barrera, Germán Montes, Marcelo Artimes, gente de Playa Limpia, Mateo Paredi y Chiche y ahí conformamos una comisión de la Fiesta de la Cerveza. Ya tuvimos tres o cuatro reuniones, con los cerveceros con los cuales ya planeamos la forma de hacer la fiesta. Nosotros lo que no vamos a negociar que la fiesta sea con entrada libre y gratuita. Si estamos de acuerdo que la fiesta va a ser gratuita y con acceso libre lo demás es todo conversable asi que conversamos con la gente de productores de cerveza y llegamos a un punto de entendimiento de acuerdo donde la fiesta va a estar como el eje central son productores locales que sería al rededor de 15. Es lo que pidió la gente que maneja la cerveza de acá y me parece que tenemos que ir también a lo que la gente quiere”, explicó.

Y agregó: “Los artistas locales van a tener exclusividad, seguramente va a haber algún númeero de relevancia, yo calculo que como minimo dos, porque estamos en un estado de emergencia economica. Dependemos de Nación y Provincia para traer artistas de un mayor nivel. Vamos a trabajar con gente local que van a dar un muy buen espectaculo. Yo estuve un rato el sábado a la noche un rato en el escenario y había un amontonamiento de gente importante y había número de nivel local, de nivel regional y era un gusto ver la gente bailando, contenta. La verdad, hoy necesitamos estar al nivel de lo que estamos viviendo economicamente, no podemos gastar 2 millones de pesos en sonido, no podemos gastar 4 millones en una banda importante, no los tenemos, preferimos poder echarle piedra a la calle, pagarle los sueldos a los empleados y cambiar lamparitas con esa plata y que la fiesta se autosustente. Acá ya tenemos un escenario que está instalado, tenemos garantizado sonido para jueves, viernes, sabado y domingo y durante todo febrero. Habrá que ir adaptandose a esas cosas, el paseo cervecero va ser hermoso, lo vamos a armar nosotros. Tenemos un convenio firmado con los dueños de la rotonda donde nos cedieron esta para lo que nosotros la necesitemos hasta semana santa y faltan ajustar algunos ultimos detalles, tenemos la idea de un parque cervecero amplio, que salga a dos calles, que tenga otras dimenciones, muy bien armadito, con la autoridad que nos marca nuestra situacion actual”.