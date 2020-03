MANUELA CASTAÑEIRA Y EL NUEVO MAS REPUDIAN “VIRTUAL ESTADO DE SITIO CON LA EXCUSA DE LA PANDEMIA: HAY UN CAMINO SOLIDARIO Y ANTICAPITALISTA PARA ENFRENTARLA”

A través de un comunicado, la referente del Nuevo Más y ex candidata a presidenta de la Nación, Manuela Castañeira cuestionó duramente la decisión del Jefe de Estado respecto de la pandemia del COVID-19.

“Nos oponemos a las restricciones de las libertades individuales de la población para enfrentar la pandemia. No sé necesita un Estado de sitio que restrinja las libertades, sino aplicar un programa radicalmente distinto que deje de colocar la salud bajo criterios de ganancias. Un programa que también haga que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores, arrancando por declarar ya mismo el no pago de la deuda externa.