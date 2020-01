MARCELO ARTÍME SOBRE LOS GUARDAVIDAS: “ESTÁN PLANTEANDO CUESTIONES QUE NO SON PARA LLEVARLAS A CABO EN EL MES DE ENERO”

En el medio del conflicto entre los guardavidas del Partido de Mar Chiquita y el municipio, el Secretario de Turismo de Distrito, Marcelo Artíme se refirió a los reclamos y afirmó que “hay que trabajar, tratar bien a los turistas, cuidarlos y cuando ya nos quedemos todos entre casa, pasado el verano, ahí lo podemos discutir pero ahora es el momento de trabajar ”.

Este miércoles, un grupo de rescatistas nucleados en la Unión de Guardavidas Agremiados de Mar Chiquita se mostraron indignados por el incumplimiento del ejecutivo municipal ante una promesa de dialogo. Según afirmaron desde el gremio, las autoridades municipales suspendieron dos veces la reunión paritaria que estaba programada para esta semana. En ese contexto se declararon en estado de alerta y asamblea permanente; Además anunciaron una protesta para este fin de semana en las playas marchiquitenses.

En dialogo con BÚNKER 91.9 FM, el secretario de Turismo de Mar Chiquita, Marcelo Artime abordó el tema y explicó por qué no se puede dar solución inmediata a todos los reclamos.

“Nosotros asumimos el 10 de diciembre y el primer acto de gobierno fue la entrega de insumos a los guardavidas y no le entregamos los insumos que se nos ocurrió a nosotros, entregamos los insumos que la jefatura de guardavidas dijo que faltaban con lo cual el tema de insumos me llama la atención”, aseveró el funcionario respecto de uno de los reclamos de los trabajadores.

Sobre la municipalización y las paritarias fue contundente y resaltó que no es momento para discutirlo, “es momento de trabajar”, dijo.

“los guardavidas están planteando cuestiones que no son para llevarlas a cabo en el mes de enero, la ‘municipalización’ de guardavidas no es tema para charlar en enero, y después el tema de paritarias tienen que entender que nosotros encontramos un municipio que está literalmente fundido, Jorge Paredi se fue en 2015 con 830 empleados municipales y encontramos 1.300 empleados municipales y hay dificultad para pagar los sueldos, entonces realmente en ese contexto cuando alguien lo compara con lo que gana un empleado municipal, cuando uno lo compara con lo que gana uno de los muchachos de playas limpias ‘laburando’ todo el día, pareciera que los guardavidas (…), si bien a uno le gusta que la gente gane mas, no seria el momento (enero) para discutir paritarias, me parece que hay que trabajar, tratar bien a los turistas, cuidarlos y cuando ya nos quedemos todos entre casa, pasado el verano, ahí lo podemos discutir pero ahora es el momento de trabajar”, enfatizó.