MARCELO PIGLIACAMPO Y JULIO RUGGIERO ENTREGARON UNA OFRENDA FLORAL EN EL MONUMENTO DE MALVINAS

Hoy, jueves 2 de abril se cumplen 38 años de la gesta de Malvinas y por la pandemia mundial que se atraviesa y el aislamiento obligatorio, no se pudo realizar el acto protocolar que cada años se conmemora en ésta fecha –lo mismo que sucedió el pasado 24 de marzo-.

En una jornada atípica en donde se recuerda a los caídos y veteranos de guerra, el Delegado de la costa norte del Partido de Mar Chiquita, Marcelo Pigliacampo decidió realizar un humilde homenaje entregando una ofrenda floral en el monumento de Malvinas que se ubica en Balneario Parque Mar Chiquita (lugar donde tradicionalmente se realiza el acto protocolar).

Pigliacampo también invitó a participar al ex delegado de esas localidades y ex combatiente de Malvinas, Julio Ruggiero. No fue un acto formal ya que no se permite los eventos en los que pueda participar mucha gente, sin embargo no dejó de ser un momento emotivo.