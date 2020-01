MARCELO SOSA LE PIDIÓ “RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD” A LOS CONCEJALES DE LA OPOSICIÓN

El ex candidato a intendente, Marcelo Sosa se metió en la polémica por el pedido de Emergencia Económica que intenta concretar el Jefe Comunal de Mar Chiquita, Jorge Paredi. Después de que los ediles no dieran quórum en la Sesión Extraordinaria convocada para este viernes, el ex concejal se expresó en las redes sociales y le pidió responsabilidad y seriedad al bloque de Juntos por el Cambio

“Las situaciones excepcionales exigen comportamientos ejemplares”, escribió en su página de Facebook y se mostró en contra de la decisión de los ediles opositores que se mostraron en contra de la aprobación del proyecto que “reduciría a la mínima expresión las funciones del Honorable Concejo Deliberante”, según declararon.

Después de darse a conocer la determinación del bloque de Juntos Por el Cambio, el ahora funcionario nacional Marcelo Sosa se expresó: “La oposición, que gobernó los últimos 4 años, debería dar quórum y aprobar la emergencia económica para dar al Gobierno Municipal las herramientas para poder gestionar”.

Y sentenció: “Al igual que en Nación y Provincia, pedimos responsabilidad y seriedad”.

Cabe recordar que este viernes se convocó a una Sesión extraordinaria del HCD y la oposición no dio quórum para el tratamiento de la emergencia económica.

Sosa, que este fin de semana recorrió Mar Chiquita junto al Ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié y funcionarios del gabinete municipal, se metió en la polémica local.