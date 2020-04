¿MURCIÉLAGO, RATA, PANGOLÍN O BÍPEDO HUMANO? – Por Laura Neri

A fines de enero la revista médica británica The Lancet publicó un estudio realizado por siete médicos del Hospital Jinyintan de Whan, ciudad epicentro del coronavirus.

Allí exponía que la paciente cero del SARS-CoV2 nunca había estado en el mercado donde supuestamente había comenzado el contagio y tampoco había tenido contacto con ninguno de los otros casos analizados.

En las redes populares de China se viralizaron los comentarios sobre esa paciente Cero. La misma era una investigadora del laboratorio biológico, en Whan, que tiene nivel de seguridad 4. En ese laboratorio se estudian y manipulan, desde hace años, todo tipo de virus.

Más allá de todos los bloqueos, censuras y expresiones contradiciendo esto, la idea de un escape virósico estaba acuñada en la sociedad.

En febrero se realizó una reunión de emergencia en Beijing, luego de esto el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China publicó un documento con instrucciones para fortalecer la gestión de bioseguridad en los laboratorios de microbiología que trabajan con virus. Raro ¿no? ¿Un instructivo justo en ese momento?

Muchas voces científicas se elevaron para opinar sobre el tema.

Steven Mosher, presidente del Instituto para la Investigación de la Población en EEUU, escribió en el New York Post “¿Cuántos laboratorios de microbiología que trabajan con virus avanzados como el nuevo coronavirus hay en China? Resulta que en todo el país hay solo uno. Y ese laboratorio singular se encuentra en la ciudad china de Wuhan, que precisamente es…el epicentro de la epidemia”. No sólo se trabaja y manipulan virus sino también se realizan investigaciones de armas biológicas.

También señala que el principal experto en guerras biológicas del Ejército Popular de Liberación, el general Chen Wei, fue enviado a Wuhan a finales de enero para tratar de contener el brote que habría escapado del laboratorio.

Mosher asegura que algunos investigadores, para ganar algún dinerillo extra, venden a los vendedores ambulantes, los animales de laboratorios usados en sus experimentos. Ratas y monos, inoculados con peligrosos virus, terminan al alcance de la población e “incluso en sus estómagos”. En relación a esto, manifestó que un investigador de Beijing, que actualmente está en la cárcel, había ganado 1 millón de dólares vendiendo sus monos y ratas en el mercado de animales vivos que luego eran comidos por muchos.

Por lo tanto, “no hay dudas de que el COVID-19 escapó del laboratorio de Wuhan, tal vez a través de un trabajador infectado o algún animal de laboratorio”.

“China ha desatado una plaga en su propio pueblo. Es demasiado pronto para decir cuántos en China y otros países morirán por las fallas de los laboratorios de microbiología estatales de su país, pero el costo humano será alto”,

Mosher, publicó un libro en 2017 Bully of Asia:Why China´s Dream.Is the New Threat to World Order (El bully de Asia: por qué el sueño de China es la nueva amenaza al orden mundial)

Por supuesto que se intenta combatir el rumor (¿rumor?) sobre la culpabilidad china.

El Asia Times, periódico on line, publicó que, a pesar de que el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades había informado al presidente Xi Jinping a principios de enero sobre una amenaza a la salud pública, el gobierno lo minimizó y hasta lo ocultó porque no quería “arruinar el clima festivo” durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar.

Cuando no pudieron seguir ocultando, lo que para muchos es la verdad, una investigadora del Instituto de Virología de Wuhan, Shi Zhengli, afirmó en sus cuentas de redes, que el brote no tenía nada que ver con el laboratorio, sino que era un enemigo desatado “por los hábitos bárbaros de algunas personas”, como comer caza silvestre y murciélagos. Según el equipo de Shi, el virus se desató en un mercado de animales exóticos de Whan.

Si esto hubiera sido así, vale preguntarse ¿por qué en enero enviaron a Wuhan, al mayor experto en guerra biológica del Ejército Popular, Chen Wei?

En febrero el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Ken Cuccinelli dijo que no se podía descartar la posibilidad de que el origen del virus haya sido un laboratorio.

Un profesor de biología de la Universidad de Rutgers dijo en la edición china de BBC que aún no se había revelado evidencia de que hubiera sido modificado artificialmente aunque no podía eliminar con certeza la posibilidad de que la pandemia pudiera ser el resultado de “un incidente en un laboratorio”. ¿En qué quedamos?

Otros comentarios de especialistas aseguran que el coronavirus pertenece a la familia de un virus hallado en murciélagos capturados por el instituto de Wuhan en la provincia de Yunnan, en 2003 y que las muestras se habían guardado en el laboratorio desde el 2013.

No va a ser la primera vez que sucede algo así en China, tiene un historial abultado.

Mosher manifestó que “incluso el mortal virus del síndrome respiratorio agudo grave había escapado, dos veces, del laboratorio de Beijing, donde se lo usaba y probablemente se lo usa, en experimentos.”.

En noviembre del 2015 en la cadena italiana de la RAI se informó sobre un experimento con murciélagos en China. Circula un video (si aún no lo sacaron de circulación) en el que se muestra un fragmento del programa TGR Leonardo, en el cual el presentador habla de un coronavirus creado en un laboratorio de China a partir de ratones y murciélagos.

Estoy convencida de que nunca se sabrá la verdad. No es la primera ni última vez que ocurre. En un gobierno comunista fundado con apoyo soviético, en 1921, que tiene presencia en todos los ámbitos de la vida china, controlando todos los niveles de gobierno, los lugares de trabajo, las instituciones educativas. China se encargará, como siempre, (no olvidemos el 2003) de silenciar a quienes opinan. Sean científicos, funcionarios, periodistas, ciudadanos.

Cada cual responderá la pregunta inicial.