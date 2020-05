OSCAR FLORES DEFENDIÓ LA ORDENANZA DE USO DE FITOSANITARIOS EN MAR CHIQUITA: “EL TEMA YA ESTÁ VOTADO, SE VOTÓ POR UNANIMIDAD”

El Concejal de Juntos Por El Cambio, es uno de los impulsores de la ordenanza que generó polémica en el Partido de Mar Chiquita y aseguró que antes no había forma de controlarlo y de esta forma se puede regular.

El edil opositor defendió el proyecto de ordenanza, remarcó que priorizó la salud y el medioambiente antes que las pérdidas que hubieran tenido los productores del campo.

A pesar de haber pertenecido a un gobierno que se autodefinía como “sustentable”, Oscar Flores hizo todo lo posible para que hoy, en Mar Chiquita se pueda fumigar a 150 metros de las áreas urbanas.

“El tema quedó ordenado, hay un marco legal en Mar Chiquita, el tema ya está votado, se votó por unanimidad, todos los concejales la aprobaron y hay un marco regulatorio que antes no había. Antes no había forma de controlarlo, excepto los entes provinciales, que obviamente no están aquí para controlar entonces ahora hay un marco normativo en Mar Chiquita a través de ésta ordenanza y se va a poder controlar y ordenar el tema”, afirmó el concejal de Juntos por el Cambio en dialogo con BÚNKER 91.9FM.

Y sostuvo: “Básicamente, la ordenanza se basa en las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios y haciendo hincapié, obviamente en la escala de cuidados de la salud, el cuidado del medioambiente y respetando las normas vigentes en Mar Chiquita como son las de la ordenanza anterior de habilitación de comercios de fitosanitarios y la ordenanza de zonificación vigente en el Partido de Mar Chiquita, en base al decreto y a la ley provincial que regula el tema de fitosanitarios”.

Oscar Flores aseguró que la medida no presenta riesgo para la salud de las personas: “Sería peligroso si no se respetaran las buenas prácticas de uso. La distancia se refiere a zonas de 150 metros de zonas de exclusión de aras urbanas, en ese lugar no se puede hacer aplicación, únicamente los que están aprobados para huertas orgánicas y después de eso viene una zona de amortiguación”.

Y agregó: “150 metros es muy poco solo si hay un descontrol. Se van a hacer aplicaciones bajo ciertas condiciones como pedir permisos, la permanencia de un ingeniero agrónomo, el equipo de aplicadores tiene que estar inscriptos y el aplicador capacitado y con carnet, eso hasta ayer no pasaba en el Partido de Mar Chiquita. Hay cosas que son lógicas y tienen que ver con las buenas prácticas”.

“Se va a poder hacer con velocidades de viento muy pequeñas, que no produzca deriva, que la dirección del viento sea de zona urbana a zona rural y no en sentido inverso, porque ahí si estaríamos hablando de una preocupación. Todas esas cosas van a tener que quedar registradas, con un ingeniero agrónomo y personal capacitado”, añadió el edil.

Asimismo, el concejal y veterinario de Vivoratá aseguró que también está contemplado solucionar la problemática de los mosquitos y las moscas de General Pirán.

“Todas estas cosas las estudié y sé que haciendo las cosas correctamente no tiene que haber problemas, de cualquier forma dimos un marco normativo y se podrá evaluar modificaciones futuras. Se puede aplicar fitosanitarios, que pueden ser muy variados. Hablamos también de insecticidas que pueden combatir mosquitos como el que transmiten dengue. Yo comprendo las dudas de los metros y me parece lógico”, dijo.

En el mismo sentido aclaró que “hubo muchísimas propuestas, los concejales se informaron, hubo reuniones y se quedó en esta cuestión, algunos más convencidos otros menos, pero la hora de votar, todos los concejales votaron”.

Y subrayó: “Los concejales no tenemos que ser necesariamente especialistas. Tratamos de apoyarnos en la información e ir a la fuente. Yo puedo estar semanas estudiando obras y no ser arquitecto. Este tema me cuesta menos por mi formación en la escuela Agraria Nicanor Ezeiza. Si vamos a pensar que los concejales deben ser solamente gente preparada estamos marginando a un montón de buenos ciudadanos que no tuvieron la suerte de estudiar o perfeccionarse”.

Al ser consultado por el uso de glifosato Flores indicó que “esta norma no prohíbe ningún agroquímico, Permite la aplicación de los productos que están aprobados para su uso. La ordenanza no dice tácitamente cuál se puede usar”.

En tal sentido aseveró: “La ordenanza tiene cuatro anexos, el primero se refiere a las áreas urbanas, donde empieza el área de amortiguación y de exclusión. En ell punto dos están las clasificación por banda en la toxicidad de los productos. Los productos tienen una banda en donde el color indica su toxicidad”.

Asimismo destacó que el proyecto no tiene una autoría clara pero está basado en uno presentado por él: “Yo presente el proyecto en octubre del año pasado, se trabajó mucho en esa ordenanza y todos los concejales hicieron sus aportes y modificaciones, fue un trabajo en conjunto de todo el Concejo Deliberante”.

Por último, concluyó: “Yo me reuní con ambientalistas y productores, esta ordenanza va orientada a la salud y a la preservación del medioambiente. No va en contra de la sustentabilidad, si hay personas capacitadas aplicando productos fitosanitarios no hay problemas”.